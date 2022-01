Glória Menezes acompanha filha Maria Amélia ao altar em cerimônia intimista

Glória Menezes teve a alegria de ver mais um filho casar nesta terça-feira (28). Na fazenda que possui em Porto Feliz, interior de São Paulo, ela acompanhou até o altar Maria Amélia e seu noivo, Horácio.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Em vídeo publicado no Instagram pela organizadora do evento, Filó Cerimonial, é possível ver a atriz de 87 anos, trajando conjunto verde-claro e pequenos saltos brancos, caminhando de braços dados com a filha vestida de noiva.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A cerimônia reuniu a família na sede da fazenda que Glória compartilhava com o falecido marido, Tarcísio Meira. Os parentes estão passando em Porto Feliz o primeiro fim de ano após a morte do ator.





Tarcísio e Glória foram infectados pela Covid-19 e internados juntos no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A atriz recebeu alta quatro dias após a morte do esposo, que sofreu complicações da doença.





Ainda nesta semana, uma das noras da experiente atriz compartilhou fotos da comemoração de Natal da família. Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Meira Filho, confessou que "Tarcisão" ainda faz falta, porém os parentes continuam unidos.