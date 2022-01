Fafá de Belém é a nova técnica do The Voice+; reality estreia em janeiro

A cantora Fafá de Belém, 65, será a nova técnica do The Voice+. A novidade foi anunciada no Mais Você (Globo) na manhã desta quinta (16). A segunda temporada do reality musical exclusivo para talentos a partir de 60 anos estreia dia 30 de janeiro, e será exibida sempre aos domingos.

Também seguem como técnicos Mumuzinho, Ludmilla e Daniel. Já Claudia Leitte deixou o programa –a cantora faz parte da equipe da atual temporada do The Voice Brasil.

"Vou ser técnica, olha que coisa linda. Sou apaixonada por esse programa, e agora estou lá. Muito feliz", disse Fafá.





O The Voice+ estreou na tela da Globo em janeiro de 2021 emocionando o público. Zé Alexanddre, 63, foi escolhido como o vencedor da temporada, com 39,40% dos votos na grande final.





O reality é o terceiro da família The Voice, que conta com o The Voice Brasil e com o The Voice Kids.