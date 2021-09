Ex-BBB Josy Oliveira morre, aos 43 anos, após complicações em cirurgia para tratar aneurisma

A psicóloga Josy Oliveira morreu neste domingo (5) após complicações em uma cirurgia para tratar um aneurisma. Ela, que era da cidade mineira de Juiz de Fora, havia participado do Big Brother Brasil 9, e deixa o marido e um filho de cinco anos.

Sua irmã, Jeanne Oliveira, usou as redes sociais para fazer uma homenagem a Josy. "Deixamos momentos especiais passarem por falta de tempo, preguiça, desânimo e até mesmo indiferença. Hoje, meu pensamento muda para sempre", afirmou.





"De agora em diante não vão existir mais desculpas para rever amigos, visitar parentes, aproveitar cada instante com coisas simples", continuou ela em seu perfil no Instagram. "Tudo é passageiro, nós sabemos. Mas nunca estaremos preparados".

O Hospital Santa Catarina, em São Paulo, foi procurado, mas ainda não respondeu. Segundo o portal G1, Josy sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) durante a cirurgia para tratar um aneurisma, no início da semana. Ela estava internada desde então.

A descoberta do aneurisma teria ocorrido após a morte da mãe de Josy e Jeanne, no final do ano passado. No Instagram, Jeanne afirmou que os órgãos da irmã serão doados e agradeceu amigos e parentes pelo carinho. "Está sendo muito difícil", resumiu ela.





Apesar de ser formada em psicologia, Josy tentou a carreira de cantora após deixar o BBB 9. Ela chegou a gravar com o produtor Rick Bonadio, que já trabalhou com Titãs, Charlie Brown Jr., CPM 22 e Fresno, após deixar o reality da Globo.

