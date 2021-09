Erasmo Carlos deixa hospital após internação por Covid e defende vacina

O cantor e compositor Erasmo Carlos, 80, recebeu alta nesta terça-feira (7) após ficar uma semana internado no hospital com Covid-19. Ele compartilhou um vídeo emocionado nas redes sociais agradecendo a todos e defendendo a importância da vacina.





O cantor falou que não foi fácil superar a doença e que só conseguiu com a ajuda dos médicos, familiares, amigos, colegas e da esposa Fernanda Passos, 29, que contraiu Covid junto com ele e também está curada. " Gente eu venci a Covid, não foi mole não, foi difícil, eu não consegui sozinho".





Erasmo agradeceu ainda as milhares de orações e pensamentos positivos que recebeu dos fãs. "Palavras carinhosas que não dá nem para explicar. Eu fico muito feliz do fundo do coração, muito obrigado a todos", disse o cantor.





O cantor fez questão de destacar que ter se vacinado duas vezes foi muito importante para não ter maiores complicações com a doença. "Acho muito importante eu ter me vacinado duas vezes e quando tiver a terceira vacinação eu irei novamente. Porque ó cabeça irmão, viva o bom senso", enfatizou.





Erasmo Carlos estava internado desde o dia 31 de agosto para tratamento da Covid. Ele usou seu perfil no Instagram para informar que teve teste resultado positivo para a doença no dia 26 de agosto e pediu orações para os fãs.