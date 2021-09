Demi Lovato diz ter tido experiência com OVNIs

Demi Lovato, 29, tem estado mais crente em alienígenas e em vida fora da Terra. Isso acontece principalmente depois de uma experiência que diz ter tido com OVNIs (objetos voadores não identificados).

Continua depois da publicidade





De acordo com a cantora, houve um contato com seres extraterrestres no parque de Joshua Tree, na Califórnia.

Continua depois da publicidade





"Fomos para o deserto em Joshua Tree e eu basicamente vi esta orbe azul que estava a cerca de 15 metros de distância e era como se estivesse flutuando acima do solo", disse Lovato ao E! Notícias.





Lovato tem produzido um projeto sobre o tema com lançamento pelo serviço de streaming Peacock. Na atração, que comandará ao lado da irmã Dallas Lovato e do melhor amigo Matthew Scott Montgomery, todos vão descobrir a verdade sobre esses fenômenos.

Continua depois da publicidade





"Fiz contato [alienígena] e foi uma experiência bastante alucinante. Desde então, comecei a olhar mais para isso e queria fazer um programa sobre isso ", disse à Entertainment Weekly.





"Estávamos observando as estrelas e tentamos fazer esse protocolo em que você faz contato e, de repente, algo apareceu diretamente acima de nós no céu", comentou.





"Eu percebi que minha vida provavelmente mudaria de uma forma espiritual, porque eu tenho uma conexão espiritual com esta jornada também", emendou.





Em maio, Demi revelou que se identifica como pessoa não binária, ou seja, que não se identifica com qualquer gênero binário seja feminino ou masculino. Em uma série de mensagens nas redes sociais, explicou melhor sobre esse posicionamento.





"No último um ano e meio, fiquei fazendo um processo de cura e um trabalho reflexivo. Por meio disso, eu tenho a revelação de que me identifico como pessoa não binária. Com isso dito, eu mudo oficialmente meus tratamentos para 'els'", começou.





De acordo com Demi, esse tipo de tratamento faz com que sinta que há maior fluidez na expressão de gênero e permite ter mais autenticidade e verdade.





"Quero deixar claro que ainda estou aprendendo. Não quero dizer que sou especialista. Sei que essa vai ser uma conversa nova para muitos", emendou.





Em uma série de mensagens no Twitter, Demi contou que já havia um tempo que queria se revelar ao mundo. "Todos os dias que acordamos temos outra oportunidade e chance de ser quem queremos ser. Passei a maior parte da minha vida crescendo na frente de todos vocês, que viram o bom, o ruim e tudo mais".





Demi se diz feliz por poder ser quem realmente é e por poder compartilhar isso com todos. "Isso aconteceu depois de muito trabalho de cura e reflexão. Compartilhar isso agora abre outro nível de vulnerabilidade para mim. Estou fazendo isso por aqueles que não têm sido capazes de compartilhar quem eles realmente são", disse.