Contando histórias da cidade, Prefeitura de Ibiporã exibe o filme “Contos e Causos”

Neste ano Ibiporã completa seus 75 anos e, para não deixar passar em branco, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo proporciona um mergulho na história da cidade. Sexta-feira (29), às 20h, tem sessão flashback – cinema em família – com a estreia dos filmes do projeto “Contos e Causos – História Viva de Ibiporã”, um resgate de lutas e esperança, rica em detalhes e com muitos contos e causos que ficaram marcados na memória.

Ao todo, são oito volumes. Será transmitido um episódio por mês até chegar em novembro, época do aniversário da cidade. Os volumes serão exibidos no canal da Secretaria de Cultura e Turismo no Youtube.