Confirmando favoritismo, Rico Melquiades vence A Fazenda 13

Rico Melquiades confirmou o favoritismo é o grande campeão de A Fazenda 13 (Record), nesta quinta-feira (16). Ele desbancou Solange Gomes, Bil Araújo (Arcrebiano) e Marina Ferrari, levando para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

No momento do anúncio, Rico olhou o telão sem acreditar, abraçou Bil e Galisteu. Ele falou que não estava acreditando que ganhou o prêmio, agradeceu ao Brasil e gritou seu bordão: "Calada, vence". Galisteu disse para o peão que a única coisa que não fez foi ficar calado.

A noite começou com Adriane Galisteu anunciando a eliminação de Marina, que ficou em quarto lugar no reality. Após o anúncio, ela abraçou os outros finalistas e agradeceu a Record e as pessoas que votaram para ela ficar.





"Independente do resultado, sou muito grata de estar aqui, foi um aprendizado. Só tenho a agradecer e agora aproveitar e agarrar o momento", disse Marina.





O terceiro lugar ficou com Solange Gomes, ex-banheira do Gugu. Ela prometeu a Galisteu que nunca mais vai duvidar do seu potencial. "Essas provas [de A Fazenda] foram realmente muito difíceis para mim devido aos meus traumas do passado."

Solange agradeceu a direção do programa a oportunidade de ter participado do reality e de acreditarem nela. "Estou muito feliz de ter participado [de A Fazenda], era um sonho", afirmou.





Já Bil ficou em segundo lugar e levou para casa o prêmio de um carro. "Eu estou muito feliz, gratidão", disse o peão.





Na final, Galisteu também anunciou os três peões vencedores da Fivela de Ouro do Tik Tok, que foram eleitos por usuários da plataforma de vídeos curtos. Erika Schneider ganhou a fivela de melhor amiga; a de chef ficou com Mileide Mihaile; a de style ficou para Dayane Mello. "Day caninana venha [pegar o prêmio], disse Galisteu.





O reality estreou no dia 14 de setembro com 20 participantes, sob o comando de Adriane Galisteu. Antes de irem para A Fazenda eles ficaram confinados alguns dias em um hotel e seguiram os protocolos sanitários para prevenir contaminação por Covid.