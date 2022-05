Confira lugares para se divertir em Londrina neste fim de semana

Quinta-feira (26)



Sexta-feira (27)





Pop





Na sexta, o Vitrola continua com o pop e a presença especial da banca "Pop Fever". A entrada é gratuita até 21:30h, depois passa a ser R$ 22.





O Valentino traz a festa "Hype" com dois Djs que prometem trazer muita música boa do pop. A entrada é R$ 15.





O New York Lounge, que fica na Rua Rio Grande do Norte, 750, começa suas atrações às 23h. Desta vez, com a participação da Atlética Acadêmica de Enfermagem UEL. Entrada por R$ 15 com o nome na lista e R$ 20 fora dela.







Eletrônica





Nesta sexta, tem Chemical Surf na 2800 Music Club, na Avenida Higienópolis, 2800. A balada promete ser a noite do ano! As portas se abrem às 23h e a entrada é adquirida antecipadamente por meio do link na bio do Instagram (@2800musicclub).