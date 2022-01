Com dois prêmios cada, Anitta e Israel e Rodolffo se destacam em Prêmio MultiShow

Anitta e a dupla Israel e Rodolffo foram os grandes vencedores da 28ª edição do Prêmio Multishow 2021, evento realizado na noite desta quarta (8), no Rio. A funkeira carioca e a dupla sertaneja levaram dois prêmios cada.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Ela ganhou nas categorias Música do Ano e Clipe TVZ do Ano, em ambas por "Girl From Rio". "Essa música mudou a minha carreira e a minha vida", disse Anitta em vídeo -a cantora não pôde comparecer à cerimônia, porque está fazendo shows fora do país. "Estou cantando essa música no mundo inteiro", afirmou.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Já os sertanejos venceram como Melhor Dupla e Hit do Ano por "Batom de Cereja". Rodolffo se emocionou ao subir no palco para receber os prêmios.





"Sou normalmente muito controlado, mas a gente está muito feliz. Cantamos juntos desde que éramos crianças, e estamos conquistando agora coisas que queríamos ter conquistado há muito tempo. Agradeço também por ter participado do BBB", afirmou ele. "São 26 anos de história", completou Israel.





Anteriormente, no pré-show do evento, a dupla anunciou que lança ainda este mês uma nova música em parceria com Juliette, algo que era muito esperado pelos fãs da vencedora do BBB. A advogada e cantora também esteve presente na premiação. Ela apresentou a categoria Música do Ano e fez uma performance de "Vixi que Gostoso", canção que faz parte do seu EP "Diferença Mara", lançado em setembro.

Continua depois da publicidade





Nas categorias do Superjúri -que não são definidas por votação popular como as outras, mas por um grupo de jurados– a grande vencedora foi Juçara Marçal com Canção do Ano por "Crash" e Álbum do Ano por "Delta Estácio Blues".





Marina Sena ganhou como Revelação do Ano. "Eu ganhei como relevação este ano, mas estou há muito tempo trabalhando", afirmou ela. A artista também levou o prêmio na categoria Experimente, que é de votação popular (Veja todos os vencedores abaixo).





A noite foi marcada ainda por momentos de muita emoção pelas homenagens realizadas durante o evento. A primeira delas foi para Cássia Eller, que morreu há 20 anos.





Filho da cantora, Chico Chico cantou a música autoral "Mãe". Na sequência, Nando Reis e a percussionista Lan Lanh apresentaram "All Star" e "O Segundo Sol", famosas na voz da artista. "É uma emoção enorme estar neste palco pouco depois de ouvir Chico cantar, e de poder homenagear a Cássia", disse Nando.





Indicadas na categoria Cantora do Ano, Iza, Ivete Sangalo e Luísa Sonza cantaram trechos de músicas de Marília Mendonça, homenageada com o prêmio. Ruth Moreira, mãe da artista, recebeu o troféu e o dedicou aos fãs da filha, que morreu em um acidente de avião no início de novembro. "É motivo de muito orgulho estar aqui. A gente segue forte porque podemos compartilhar essa dor com vocês", afirmou Ruth.





Paulo Gustavo, que participava do Prêmio Multishow desde 2011 e comandou a festa ao lado de Iza e Tatá Werneck no ano passado, também recebeu tributos. Amigas de Paulo na série "Vai que Cola", Cacau Protásio, Catarina Abdalla e Samantha Schmütz relembraram a carreira do ator e humorista.





Além disso, um vídeo de retrospectiva com os melhores momentos de Paulo Gustavo na premiação foi apresentado. Viúvo do humorista, o médico Thales Bretas destacou a importância do trabalho do artista como forma de combater o preconceito contra os casais homossexuais.





"Ele sempre dizia: eu faço política com a minha arte, com o meu trabalho. E foi colocando muita gente para rir que ele fez com que muitos pais aceitassem seus filhos. O casamento de Juliano [personagem vivido por Rodrigo Pandolfo na franquia 'Minha Mãe É uma Peça'] é o ápice da maior bilheteria do cinema nacional.





Dona Hermínia disse pro Juliano: o que você fez aqui vai inspirar muita gente. E eu digo: o que você faz continua inspirando muita gente. Obrigado, meu amor. Você está em nossos corações."





O Prêmio Multishow 2021 foi marcado ainda por muitos encontros e apresentações musicais, além de momentos de nostalgia com Xuxa chegando em sua nave icônica dos anos 1980.





Veja os vencedores:





Cantor do Ano:

Luan Santana

Cantora do Ano:

Marília Mendonça

Música do Ano:

"Girl From Rio" - Anitta

Hit do Ano:

"Batom de Cereja" - Israel & Rodolffo

Grupo do Ano:

Lagum

Dupla do Ano:

Israel e Rodolffo

Experimente:

Marina Sena

Performance do Ano:

Ivete Sangalo

Clipe TVZ do Ano

Anitta - "Girl From Rio"

Categorias Superjúri: Revelação do Ano:

Marina Sena

Canção do Ano:

"Crash" - Juçara Marçal

Álbum do Ano

"Delta Estácio Blues" - Juçara Marçal