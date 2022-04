Com atrações a partir de R$ 10, conheça o parque de diversões da ExpoLondrina

Pela primeira vez, o Vitinho Park participa da ExpoLondrina. Com uma experiência de 35 anos, o Parque de Diversões chega com mais de 30 atrações que vão encantar a todos, de todas as idades, a partir de 2 anos.

O proprietário Vitor Augusto Sodré conta que além dos brinquedos para as famílias e infantis, o Vitinho Park terá atrações radicais para quem gosta de muita adrenalina.

A área instalada na 60ª ExpoLondrina será de 15 a 16 mil metros quadrados. Neste espaço, os aficionados por parques de diversões vão encontrar uma roda gigante de 32 metros de altura, considerada a maior roda itinerante da América Latina.





A “Torre em queda livre”, de 40 metros de altura, também é a maior no gênero, no continente latino-americano. O Park ainda traz atrações como Super Trace Dance; Trio Kamikaze, Extreme, Toy Disco e o Jumbo Circus (labirinto).

O Vitinho Park terá ainda, sua própria Praça da Alimentação. “Teremos comidas típicas de parques de diversões como pipocas, crepes, sorvetes”, diz Vitinho.





Todos os brinquedos custam R$ 10, menos a Roda Gigante, que custa R$ 15. O parque de diversão estará aberto a partir das 9h.