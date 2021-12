Shopping de Londrina recebe a 12ª edição do Festival Varilux de Cinema Francês

Consolidado como o maior evento de filmes franceses fora da França e somando mais de um milhão de espectadores em todo país desde sua criação, o Festival Varilux de Cinema Francês chega a 12ª edição com exibição somente nos Cineflix Shopping Aurora entre 25 de novembro e 8 de dezembro. Drama, romance, comédia, animação e documentário integram a programação composta por dois clássicos e 17 longas-metragens, entre premiados e participantes de festivais internacionais.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





“Estamos felizes em poder realizar o festival novamente este ano, com maior segurança, com a pandemia estabilizada e os eventos culturais retornando em todos as cidades”, comemora Christian Boudier, codiretor e cocurador do festival. “Para nós, que em todos esses anos trabalhamos levando a cinematografia francesa para o público de cidades de todos os tamanhos e lugares do país, é muito gratificante voltar a oferecer cultura”, completa Emmanuelle Boudier, também codiretora e cocuradora do evento.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Os 17 longas-metragens inéditos nos cinemas formam uma seleção com gêneros e temáticas variadas, estreladas por astros e jovens talentos, além de diretores novos e consagrados. Na programação estão obras premiadas e participantes de festivais como Cannes, Toronto, Veneza e San Sebastian. François Ozon (Está Tudo Bem), presença recorrente no Varilux; Xavier Giannoli (Ilusões Perdidas); Emmanuelle Bercot (Enquanto Vivo); Laurent Cantet (@Arthur Rambo – Ódio nas Redes); Albert Dupontel (Adeus, Idiotas) e Jacques





Audaiard (Paris, 13 Distrito) são alguns dos diretores desta edição. Astros e estrelas como Catherine Deneuve, Sophie Marceau, Virginie Efira, Jérémie Renier, Pierre Niney, Pio Marmai e jovens nomes como Noémie Merlant, Benjamin Voisin, Sami Outalbali e Rabah Naït também estarão presentes com seus últimos filmes.





O Festival Varilux de Cinema Francês é realizado pela produtora Bonfilm e tem como patrocinador principal a Essilor/Varilux, além do Ministério do Turismo, Secretaria especial da Cultura, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura. Outros parceiros importantes são as unidades das Alianças Francesas em todo Brasil; a Embaixada da França no Brasil; as empresas Club Med, Air France, Fairmont e Ingresso.com; as distribuidoras dos filmes desta edição Bonfilm, California Filmes, Mares Filmes, PlayArte, Synapse e Vitrine Filmes; e os exibidores de cinema independente/de arte e as grandes redes de cinema comercial.

Continua depois da publicidade





A seleção





Drama, romance, comédia, animação e documentário integram a programação. Presença constante do festival, François Ozon traz sua mais nova obra, “Está Tudo Bem”, que integrou a seleção oficial da última edição de Cannes. O longa-metragem discute a eutanásia e o suicídio assistido quando um homem, em uma cama de hospital, pede ajuda de sua filha para morrer. Ainda sobre a temática da finitude, uma das mais aclamadas atrizes do cinema francês, Catherine Deneuve, brilha no filme “Enquanto Vivo”, sob a direção de Emmanuelle Bercot. No drama, ela interpreta uma mãe diante do insuportável: a doença incurável do filho.





Protagonizado por Rabah Naït Oufella, o drama “Arthur Rambo – Ódio nas Redes” é dirigido por Laurent Cantet, conhecido por usar suas obras para debater temas atuais da sociedade. Com a produção, o diretor discute o uso das redes sociais e os julgamentos no mundo digital. Integrante da seleção oficial das edições 2021 do Festival Internacional de Cinema de Toronto IFF 2021 e do San Sebastian, o filme conta ainda com Sofian Khammes, Antoine Reinartz no elenco principal.





Documental, “Nosso Planeta, Nosso Legado” é a mais recente produção do diretor Yann Arthus-Bertrand, fotógrafo que se tornou cineasta e já realizou produções memoráveis como Hom e "Nosso planeta, nossa casa". Nesta nova produção, ele compartilha a visão sensível e radical do mundo atual, além de revelar um planeta sofredor e uma humanidade desorientada.





Já o drama “Ilusões Perdidas” traz no elenco principal os atores Benjamim Voisin, Cécile de France e Vincent Lacoste. Inspirado no romance homônimo de Honoré de Balzac e dirigido por Xavier Giannoli, o filme é ambientado no século XIX em que Lucien, um jovem poeta desconhecido ávido por abrir caminho na vida, deixa sua cidade natal para tentar a sorte em Paris. A produção foi indicada ao Leão de Ouro, além de outras duas categorias no Festival d e Veneza.





As comédias também estão presentes na programação. Um dos destaques é “Adeus Idiotas”, escrita, dirigida e interpretada por Albert Dupontel. O longa-metragem ganhou sete Prêmios César – concorreu a 12 - e já foi visto por mais de um milhão de espectadores na França. No elenco estão Virginie Efira e Nicolas Marié que, junto com Albert Dupontel, embarcam em uma missão tão espectacular quanto improvável, quando Suze Trappet que descobre, aos 43 anos, que está seriamente doente.





Já “Pequena lição de amor”, de Eve Deboise, mostra seus protagonistas numa jornada por Paris por causa de uma inquietante carta de amor. “Mentes Extraordinárias”, codirigida por Bernard Campan e Alexandre Jollien, atores que também assinam a direção do longa – conta a história de duas pessoas que se dirigem para o sul da França num carro funerário. Integrante da seleção oficial de Cannes e codirigida por Arnaud e Jean Marie Larrieu, a comédia musical “Tralala” acompanha um cantor de ruas de Paris que, milagrosamente, se reinventa na cidade de Lourdes.





Uma das mais consagradas animadoras do mundo, com obras e personagens cheias de intensidade dramática, a diretora francesa Florence Miaihe marca presença no evento com o longa metragem de animação “A Travessia”, que ganhou Menção do Júri do Festival Internacional de Filmes de Animação de Annecy. O veterano Jacques Audiard apresenta sua última produção “Paris, 13 Distrito”, que mira em três personagens jovens na busca de seus caminhos.





Em “Um Intruso no Porão”, de Philippe Le Guay, um dos mais populares e queridos entre os atores franceses, François Cluzet, que esteja no festival com o sucesso “Intocáveis”, vive um homem de passado conturbado, que transforma a vida de um casal ao comprar um porão de um imóvel na cidade de Paris. O thriller psicológico “Caixa Preta”, de Yann Gozlan, conquistou o Prêmio do Público no 38º Festival Reims Polar e busca a verdade sobre o que aconteceu a bordo do voo Dubai-Paris antes de bater no maciço alpino através da análise minuciosa das caixas pretas.





No elenco está Pierre Niney, que viveu o costureiro em “Yves Saint Laurent”, longa tamb& ;eac ute;m exibido no Varilux. Com direção de Elie Wajeman, “Madrugada em Paris” retrata a saga de Mikaël, um médico vivido pelo ator Vincent Macaigne que tem uma noite para decidir seu próprio destino.





E, para deixar os amantes da gastronomia com água na boca, a mostra apresenta “Delicioso: da Cozinha para o mundo”, comédia estrelada por Grégory Gadebois e Isabelle Carré, sob a direção de Eric Besnard. O filme de época conta um pouco dos primórdios da culinária francesa, bem como a criação do primeiro restaurante do país, antes mesmo da revolução francesa acontecer.





“Um Conto de Amor e Desejo”, segundo longa-metragem de Leyla Bouzid, traz Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor e Diong-Keba Tacu no elenco principal. Protagonista, no filme Sami interpreta Ahmed, um jovem crescido nos subúrbios parisiense que, na universidade, conhece Farah, uma jovem tunisiana cheia de energia e recém-chegada de Túnis. O longa mostra, com delicadeza e audácia, o despertar para a sexualidade e o ardor dos sentimentos e fantasias. A produção integrou a Semana da Crítica de Cannes de 2021 e ganhou o prêmio de Melhor Filme no Festival Du Film Francophone d’Angoulême 2021.





Os clássicos





A edição 2021 traz de volta às telonas um filme memorável da cinematografia francesa para compor os clássicos homenageados da mostra. A comédia “O Magnífico”, de 1973, é dirigida por Philippe de Broca e conta com Jean Paul Belmondo no papel principal, além de Jaqueline Bisset, Vittorio Caprioli e Jean Lefebvre. O filme cult é uma hilariante e feroz sátira dos filmes de aventura, espionagem, dos super-heróis, sendo os filmes de James Bond o alvo mais específico. Com um humor ácido, a comédia usa e abusa de todos os excessos do gênero com alegria contagiante e explora com maestria o tema da vida dupla, real e sonhada.





Filmes da programação





ARTHUR RAMBO - ÓDIO NAS REDES (2021 / 1h27 / Drama)

Com: Rabah Naït Oufella, Sofian Khammes, Antoine Reinartz

Direção: Laurent Cantet

Distribuição no Brasil: Vitrine Filmes

Sinopse: Quem é Karim D.? Um jovem escritor empenhado no sucesso? Ou seu pseudônimo Arthur Rambo, que espalha mensagens de ódio em suas redes sociais?





ADEUS, IDIOTAS (2020 / 1h27 / Comédia)

Com: Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié



Direção: Albert Dupontel



Distribuição no Brasil: Mares Filmes



Sinopse: Quando Suze Trappet descobre, aos 43 anos, que está seriamente doente, decide ir procurar a criança que foi forçada a abandonar quando tinha 15 anos. Sua busca vai fazê-la cruzar com JB, um quinquagenário em pleno esgotamento mental, e com o Sr. Blin, um arquivista cego de um entusiasmo impressionante. Juntos, eles embarcam em uma missão tão espetacular quanto improvável.







A TRAVESSIA (2021 / 1h24 / Animação, Drama)

Com: Emilie Lan Dürr, Florence Miailhe, Maxime Gémin

Direção: Florence Miailhe

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Uma aldeia saqueada, uma família em fuga e duas crianças perdidas nos caminhos do exílio… Kyona e Adriel tentam escapar daqueles que os perseguem para chegar a um país com um regime mais brando. Durante uma jornada que os levará da infância à adolescência, eles passarão por muitas provações envoltas em um misto de fantasia e realidade para chegar ao seu destino.





CAIXA PRETA (2020 / 2h09 / Thriller, Drama)

Com: Pierre Niney, Lou de Laâge, André Dussollier, Olivier Rabourdin

Direção: Yann Gozlan

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: O que aconteceu a bordo do voo Dubai-Paris antes de bater no maciço alpino? Técnico na BEA, autoridade responsável pelas investigações de segurança na aviação civil, Mathieu Vasseur é o investigador principal desse desastre aéreo sem precedentes. Teria sido um erro do piloto? Falha técnica? Ato terrorista? A análise minuciosa das caixas pretas fará com que Mathieu conduza secretamente a sua própria investigação. Ele ainda não sabe até onde vai a sua busca pela verdade.





DELICIOSO: DA COZINHA PARA O MUNDO (2021 / 1h53 / Comédia, Histórico)

Com: Grégory Gadebois, Isabelle Carré

Benjamin Lavernhe

Direção: Eric Besnard

Distribuição no Brasil: PlayArte

Sinopse: No alvorecer da Revolução Francesa, Pierre Manceron, um cozinheiro ousado, mas orgulhoso, foi demitido por seu mestre, o duque de Chamfort. Conhecer uma mulher surpreendente, que deseja aprender a arte culinária ao seu lado, dá-lhe autoconfiança e o leva a se libertar de sua condição de servo para empreender sua própria revolução. Juntos, eles vão inventar um lugar de prazer e partilha aberto a todos: o primeiro restaurante. Uma ideia que fará com que eles ganhem clientes... e inimigos.





ENQUANTO VIVO (De son vivant) (2021 / 2h / Drama)

Com: Catherine Deneuve, Benoît Magimel, Gabriel Sara

Direção: Emmanuelle Bercot

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Um homem condenado cedo demais por uma doença. O sofrimento de uma mãe diante do inaceitável. A dedicação de um médico e de uma enfermeira para acompanhá-los num caminho impossível. Ao longo das quatro estações de um ano eles terão que lidar com a doença, domesticá-la, e compreender o que significa morrer enquanto vive.





ILUSÕES PERDIDAS (2021 / 2h29 / Drama, Histórico)

Com: Benjamin Voisin, Cécile de France, Vincent Lacoste

Direção: Xavier Giannoli

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Lucien é um jovem poeta desconhecido da França do século XIX. Ele tem grandes esperanças e quer escolher seu destino. Ele larga a gráfica de sua província natal para tentar a sorte em Paris, nos braços de sua protetora. Logo deixado por conta própria na fabulosa vila, o jovem rapaz vai descobrir os bastidores de um mundo condenado à lei do lucro e das falsidades. Uma comédia humana na qual tudo se compra e se vende, da literatura à imprensa, da política aos sentimentos, das reputações às almas. Ele vai amar, sofrer, e sobreviver às suas ilusões.





UM INTRUSO NO PORÃO (L'homme de la cave) (2021 / 1h54 / Thriller)

Com: François Cluzet, Jérémie Renier, Bérénice Bejo

Direção: Philippe Le Guay

Distribuição no Brasil: Synapse

Sinopse: Em Paris, Simon e Helen decidem vender um porão no imóvel onde vivem. Um homem com um passado conturbado o compra e instala-se lá sem aviso prévio. Pouco a pouco, a sua presença vai mudar a vida do casal.





NOSSO PLANETA, NOSSO LEGADO (2020 / 1h40 / Documentário)

Direção: Yann Arthus-Bertrand

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Dez anos depois de "Home", Yann Arthus-Bertrand retorna com "Legacy", um grito poderoso do coração. Ele compartilha uma visão sensível e radical do nosso mundo, que viu se deteriorar ao longo de uma geração, e revela um planeta sofredor, uma humanidade desorientada e incapaz de levar a sério a ameaça que pesa sobre ela e sobre todos os seres vivos. Para o diretor, é urgente: todos podem e devem fazer ações concretas pelo futuro do planeta para nossas crianças.





PARIS, 13º DISTRITO (Les Olympiades) (2021 / 1h45 / Comédia, Romance)

Com: Lucie Zhang, Makita Samba, Noémie Merlant

Direção: Jacques Audiard

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Paris, 13º arrondissement, bairro de Olympiades. Emilie encontra Camille, que se sente atraído por Nora, que acaba cruzando caminhos com Amber. Três garotas e um garoto. Eles são amigos, às vezes amantes, frequentemente os dois.





MADRUGADA EM PARIS (Médecin de nuit) (2020 / 1h22 / Drama)

Com: Vincent Macaigne, Sara Giraudeau, Pio Marmai

Direção: Elie Wajeman

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Mikaël é um médico noturno. Ele cuida de pacientes de bairros vulneráveis, mas também daqueles que ninguém quer ver: os viciados. Dividido entre a mulher e a amante e arrastado pelo primo farmacêutico para um perigoso esquema de receitas falsas, sua vida se torna um caos. Mikaël não tem escolha: esta noite, ele deve decidir seu destino.





MENTES EXTRAORDINÁRIAS (2020 / 1h31 / Comédia dramática)

Com: Bernard Campan, Alexandre Jollien, Marilyne Canto

Direção: Bernard Campan e Alexandre Jollien

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Dois homens dirigem-se de Lausanne para o sul da França num carro funerário. Se conhecem pouco e têm pouco em comum. Ou pelo menos é o que acham.





ESTÁ TUDO BEM (2021 / 1h52 / Comédia dramática)

Com: Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas

Direção: François Ozon

Distribuição no Brasil: California Filmes

Sinopse: Emmanuèle, romancista realizada na sua vida privada e profissional, se dirige ao hospital onde o seu pai, André, acaba de sofrer um AVC. Fantasque, apaixonado pela vida, porém cansado, pede à sua filha para ajudá-lo a acabar com isso. Com a ajuda de sua irmã Pascale, ela terá que escolher: aceitar a vontade de seu pai ou convencê-lo a mudar de ideia.





TRALALA (2021 / 2h / Comédia musical)

Com: Mathieu Amalric, Josiane Balasko, Mélanie Thierry

Direção: Arnaud e Jean-Marie Larrieu

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Tralala, 40 anos, um cantor das ruas de Paris, encontra uma jovem que lhe deixa uma única mensagem antes de desaparecer: "Acima de tudo, não seja você mesmo". Teria Tralala sonhado? Ele deixa a capital e acaba encontrando em Lourdes a mulher pela qual já estava apaixonado, mas que não se lembra dele. Porém, uma emocionada mulher de 60 anos acredita que Tralala é seu próprio filho, Pat, desaparecido 20 anos antes nos Estados Unidos. Tralala decide assumir o papel. Ele vai descobrir para si uma nova família e encontrar a vocação que não sabia que tinha.





UM CONTO DE AMOR E DESEJO (2021 / 1h42 / Drama, Romance)

Com: Sami Outalbali, Zbeida Belhajamor, Diong-Keba Tacu

Direção: Leyla Bouzid

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Ahmed, 18 anos, é francês de origem argelina. Cresceu nos subúrbios parisienses. Nas bancadas da universidade, ele conhece Farah, uma jovem tunisiana cheia de energia que acaba de chegar de Túnis. Ao descobrir uma coletânea de literatura árabe sensual e erótica da qual ele nunca soube, Ahmed apaixona-se perdidamente por esta jovem e, apesar de literalmente inundado de desejo, ele vai tentar resistir.





PEQUENA LIÇÃO DE AMOR (2020 / 1h27 / Comédia, Romance)

Com: Laetitia Dosch, Pierre Deladonchamps, Lorette Nyssen

Direção: Eve Deboise

Distribuição no Brasil: Bonfilm

Sinopse: Uma jovem se abriga num café para escapar da chuva. Lá, encontra provas de matemática esquecidas e uma inquietante carta de amor.