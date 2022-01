Globo Filmes anuncia 1º longa infantil 3D do Brasil e 'Grande Sertões: Veredas' na CCXP

Todos os anúncio foram feitos pelo jornalista Renato Hermsdorff e pelo apresentador Manoel Soares, do programa É de Casa (Globo). Já a abertura contou com um convite dos atores Gabriel Leone e Alice Braga para que todos assistam a "Eduardo e Mônica" nos cinemas, a partir de 6 de janeiro.

Durante seu painel no palco Thunder Stage, o estúdio anunciou desde adaptações aguardadas como "Eduardo e Mônica", adaptada da música de Renato Russo, quanto a adaptação da clássica obra de Guimarães Rosa "Grade Sertão: Veredas", até o primeiro filme infantil 3D produzido no Brasil, "Pluft - O Fantasminha".

"Medida provisória

Também está no longa o ator brasileiro Alfie Enoch, que esteve na franquia "Harry Potter" e na série "How to Get Away With Murder", e tem Elza Soares na trilha sonora. "Qualquer obra que tem a voz de Elsa Sores já sai quatro casas à frente", brincou Manoel Soares. Não foi informado, no entanto, a data exata da estreia.

O evento trouxe trailer e alguns spoilers do filme "Medida Provisória", que marca a estreia de Lázaro Ramos como diretor, mostrando um mundo distópico, onde os negros são "convidados" a voltar para a África e deixa o Brasil. As imagens mostram um tom sarcástico na produção que tem Adriana Esteves, Seu Jorge e Tais Araújo no elenco.

Comédia e infantil



Outras duas produções de comédia foram apresentadas, com os trailes sendo exibidos em primeira mão aos internautas que acompanhavam o evento. Uma é "O Palestrante", com Fábio Porchat e Dani Calabresa, que estreia em breve, e a outra é "Juntos e Enrolados", com Rafael Portugal e Cacau Protásio, que estreia em 13 de janeiro.



Já entre as produções infantis, tem o terceiro filme da franquia "Detetives do Prédio Azul". O trailer de "DPA - Uma Aventura no Fim do Mundo", mostrou os jovens em viagem a fria cidade de Chiuaua, na Argentina, e Severino como vilão. O que provocou essa mudança no personagem será revelado apenas na estreia, em 24 de fevereiro.



Antes disso, chega aos cinemas outra produção do estúdio Globo Filmes direcionada às crianças. "Turma da Mônica - Lições" estreia em 30 de janeiro nos cinemas e trará a protagonista Mônica separada dos amigos. No trailer apresentado no evento, ela aparece a espera de uma carta de Magali, que nunca chega.



Já para o próximo ano, foi apresentado "Pluft - O Fantasminha", primeiro filme infantil em 3D feito no Brasil, que tem no elenco Fabíola Nascimento e Juliano Cazarré. No papel do fantasminha que tem medo de gente estará o ator mirim Nicolas Cruz, já sua única amiga vida será vivida Lola Belli.



"Pluft - O Fantasminha" teve cenas gravadas dentro de uma piscina para captar a leveza que os fantasmas deveriam ter. "A gente está precisando sentir orgulho e essa galera do cinema está garantindo isso", afirmou Manoel Soares após a divulgação do primeiro trailer nesse segundo e último dia de CCXP. A estreia está prevista para julho.