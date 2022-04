Danilo Gentili rebate Mario Frias e diz que censura não acaba, só muda de agenda

O ator e comediante Danilo Gentili chama de "censura" as declarações de membros da base do governo Bolsonaro contra o filme "Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola", comédia lançada originalmente em 2017 que agora é acusada de pedófila pelo secretário especial da Cultura, Mario Frias, e pelo deputado André Fernandes.



O longa é baseado no livro homônimo escrito por Gentili em 2009. Mostra dois garotos executando as lições presentes no tal livro, que na adaptação para as telas é um caderno escrito anos atrás e escondido em um banheiro. Eles têm a ajuda do próprio autor das "maldades" do caderno, interpretado por Gentili.





Há uma cena na qual o personagem interpretado por Fábio Porchat pede que dois garotos o masturbem. Os meninos reagem com surpresa e negam o pedido. Este trecho, cortado do filme e lançado no Twitter no domingo (13) por aliados do presidente, foi o estopim da polêmica que agora cerca a obra.





O Ministério da Justiça determinou que as plataformas de streaming suspendam a exibição do filme, numa ação questionada por advogados.

