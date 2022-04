Curta-metragem 'Urbex: espaços abandonados – Londrina' estreia nesta terça

O curta-metragem “Urbex: espaços abandonados – Londrina”, que reúne histórias de construções abandonadas na pequena Londres, fica disponível nesta terça-feira (29), às 19h30, no Youtube e no Instagram @urbexlondrina. O público poderá assistir à produção até quinta-feira (31), à meia-noite. Trata-se de um projeto da londrinense Raíssa Bessa, arquiteta e urbanista, atriz, produtora e artista, integrante do resultado de sua pesquisa de doutorado na área de Planejamento Urbano.

"Urbex" foi criado com uma linguagem poética relatando como Londrina foi tendo seus espaços sendo invadidos e abandonados por diferentes motivos. Assim, a obra retrata lugares que deveriam ser espaços de convivência, histórias, arte e cultura, e que acabam se tornando espaços sem uso produtivo.

Segundo Bessa, a idealização do curta-metragem partiu da busca por questionamentos e direitos dos cidadãos e cidadãs. “Um desses direitos é querer que os lugares sejam preservados e não sejam abandonados nem destruídos. Muitos espaços fazem parte da história de Londrina, e não podemos permitir que nossa cidade venha a perder a sua identidade, é necessário trazer à tona este tema, propor e estimular a reflexão sobre tais locais”, pontuou.





O projeto revela uma cidade rica com inúmeros espaços, que ao mesmo tempo é lugar de coerção e manifestação de ódio. Há lugares que contam, ou deveriam contar histórias, mas são deixados de lado, colocados no chão, se tornando abrigos para pessoas sem-teto ou usuárias de drogas.





Muitos lugares retratados estão abandonados, e alguns deles obras que há muitos anos tiveram início mas foram paradas, construções que foram começadas com uma finalidade e não se concretizaram. Assim ocorre com o que deveria ser o Teatro Municipal, o que era o Hotel Sahão, no centro da cidade, o Shopping Automotivo na Leste-Oeste, entre outros pontos.

O documentário Urbex: espaços abandonados – Londrina, tem o roteiro assinado pela própria Raíssa Bessa e pelo escritor e poeta londrinense Eduardo Baccarin Costa, conta com trilha sonora do músico londrinense Fabrício Martins e Paulo Vitor Poloni, que também faz a narração ao lado de Raíssa e da atriz Raquel Sant’Anna, tendo a montagem da arquiteta e urbanista Louisa Savignon e arte gráfica de Rafael Santana.







O projeto é patrocinado pela Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).