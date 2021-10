Curta-metragem passeia pelos quase 70 anos do Ouro Verde em Londrina

Idealizado para ser gravado em uma única tomada, como um único fôlego, o curta-metragem “Albedo” será rodado nas dependências do Cine Teatro Ouro Verde no próximo final de semana, dias 16 e 17 de outubro.

Com patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) e apoio da UEL (Universidade Estadual de Londrina), o filme propõe um passeio pelos ambientes do edifício através de uma narrativa que mistura passagens ficcionais de três momentos da vida da personagem central da trama e reencenações de episódios emblemáticos da história do teatro, como a apresentação do dançarino japonês Kazuo Ohno no Filo (Festival Internacional de Londrina) de 1992, entre outras performances.

“O filme atravessa praticamente todos os espaços do teatro seguindo o fio da personagem principal, Helena. Primeiro ela aparece como uma menina de 7 anos que vai com sua mãe à inauguração do Ouro Verde, então considerado um dos maiores e melhores cinemas da América Latina, em 1952. Depois, ela retorna ao teatro com aproximadamente 30 anos, já uma atriz de carreira nacional que volta a Londrina pela primeira vez como protagonista de uma grande peça", explica o diretor Auber Silva, que também assina o roteiro do curta-metragem.





"Por fim, ela ressurge aos 60 e poucos anos, agora como atriz consagrada que faz um monólogo em defesa da arte. Entremeando esta narrativa, teremos diversas performances que prestam homenagem a diferentes expressões artísticas que ocupam, há décadas, o mais importante aparelho cultural de nossa cidade”, complementa o diretor Auber Silva.

“A ideia inicial para o filme surgiu em 2013, no ano seguinte ao incêndio que destruiu o Ouro Verde. Queríamos rodar essa história em meio aos escombros, ao que restou da estrutura, que é um patrimônio histórico, cultural e arquitetônico do nosso país. Queríamos trazer um pouco de vida ao então esqueleto do prédio que leva assinatura do arquiteto Vilanova Artigas e teve execução do engenheiro Rubens Cascaldi, dupla responsável pela grande arquitetura modernista de Londrina”, afirma.





O projeto, no entanto, ficou parado até 2019, quando foi aprovado em um edital para produções audiovisuais do Promic, ainda com o título antigo, “Terceiro Sinal”. Com realização prevista para 2020, o curta-metragem teve sua pré-produção interrompida pela pandemia da covid-19, só sendo retomado no início do segundo semestre de 2021, diante de condições sanitárias mais favoráveis e seguras.





Produzido pela UABI Filmes, “Albedo” envolve cerca de 50 profissionais da cidade, entre equipe e elenco, em suas diferentes etapas de realização, da pré-produção à finalização. O filme deverá ser concluído em dezembro deste ano e será lançado em 2022, quando o Ouro Verde completa 70 anos.





“Albedo” é o segundo capítulo de uma tetralogia em desenvolvimento. A primeira parte, o curta “Nigredo”, foi lançado em 2019 e teve circulação em festivais internacionais de Argentina, Colômbia e Espanha, entre outros países, ao longo dos últimos anos.