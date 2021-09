Com Jennifer Lawrence e DiCaprio, filme 'Não Olhe Para Cima' ganha teaser

A Netflix divulgou o primeiro teaser do filme "Não Olhe Para Cima" nesta quarta-feira (8). O projeto irá estrear dia 9 de dezembro nos cinemas e chegará ao streaming em 24 de dezembro. O filme conta com grandes nomes no elenco como Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Meryl Streep e Ariana Grande.

O longa-metragem tem direção, roteiro e produção feitos pelo vencedor do Oscar Adam McKay, que dirigiu filmes como "A Grande Proposta" (2015) e "Quase Irmãos" (2008). A trama acompanha a estudante de astronomia Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) e seu professor, Dr. Randall Mindy (Leonardo DiCaprio).



Os dois descobrem que um cometa está prestes a colidir com a Terra, mas ninguém parece se importar. Então, eles aceitam a missão de alertar a humanidade sobre o impacto da rocha e contam com a ajuda do Dr. Oglethorpe (Rob Morgan) para entrar no gabinete da presidente Orlean (Meryl Streep) e seu filho Jason (Jonah Hill).

Nas redes sociais, fãs comemoraram a data de estreia do filme e comentaram sobre o elenco de peso. "Jennifer Lawrence, Leonardo DiCaprio e Meryl Streep juntos esse é o tuíte", escreveu uma internauta. "Netflix, eu te imploro... Adianta o lançamento de 'Não Olhe Para Cima'", pediu outra.

"Se 'Não Olhe Para Cima' for uma m. eu vou amar do mesmo jeito só por ter no elenco Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Timothée Chalamet, Jennifer Lawrence e o Chris Evans", pontuou uma terceira.

Apesar de não aparecer no teaser, a participação de Chris Evans foi confirmada por McKay. "Ele é muito engraçado. Não vou entregar quem ele interpreta, mas ele aparece sim no filme", afirmou em entrevista à EW.

Na mesma entrevista, o diretor também comentou sobre a personagem de Streep, que vive uma presidente. "Ela é muito preocupada com os números das pesquisas e adora ser uma celebridade. Ela é um híbrido de todos os líderes ridículos que tivemos nos últimos 10, 20, 30 anos".