Cine Teatro Ouro Verde exibe o drama Tre Piani em Londrina

A Casa de Cultura da UEL (Universidade Estadual de Londrina) divulgou a programação de exibições do Cine Teatro Universitário Ouro Verde (rua Maranhão, nº 85), que retomou a exibição de filmes na última semana. As exibições são às segundas, terças e quartas-feiras, com sessões às 16h e às 19h30.

Tre Piani conta a história de três famílias que vivem em três apartamentos no mesmo condomínio burguês, cujas vidas acabam se misturando. O filho sem noção de dois estimados juízes, Andréa (Alessandro Sperduti) mata um pedestre ao tentar desviar para evitar bater em Monica (Alba Rohrwacher), que no momento estava em trabalho de parto e desesperada para ir ao hospital. Andréa acaba batendo o carro na sala de Lucio (Riccardo Scamarcio), um pai que terá uma complicação legal quando sua filha some sob os cuidados de um vizinho idoso. Cada um desses habitantes do mesmo prédio em Roma, enquanto os anos passam, tem suas vidas transformadas. A narrativa amadurece, as pessoas crescem e apenas gradualmente, a paz e o perdão podem ressurgir nessas relações.