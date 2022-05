Cine Teatro Ouro Verde em Londrina volta a exibir filmes a partir desta segunda

O Cine Teatro Universitário Ouro Verde de Londrina vai voltar a ser cinema a partir desta semana, sempre às segundas, terças e quartas-feiras. Após um hiato de 20 anos, a exibição de filmes recomeça nesta segunda-feira (2). Serão duas sessões por dia: 17h e 19h30.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Nos outros dias da semana, o Ouro Verde mantém as atrações de música, teatro e dança. E o espaço já está com a agenda praticamente lotada até o final do ano, de acordo com a diretora da Casa de Cultura da UEL, Maria Helena Ribeiro Bueno.



Continua depois da publicidade





Ela classificou como “momento histórico” o retorno do cinema. “Desde 1978, quando a UEL comprou o Ouro Verde, a Casa de Cultura passa a ter uma importância de formação de público na cidade, com o recorte dos filmes exibidos”. Bueno falou também alegria de voltar com as sessões depois de dois anos suspensas devido à pandemia.







Segundo Carlos Eduardo Lourenço Jorge, diretor da Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL (Universidade Estadual de Londrina), Os filmes de arte continuam garantidos na programação. A estreia será com o filme Tre piani (três andares, em tradução livre), do diretor italiano Nanni Moretti, a respeito de três famílias que vivem em apartamentos no mesmo condomínio.





Em entrevista à Rádio UEL FM, o diretor comentou sobre os quatro filmes já definidos para maio e dos desafios para garantir público e levar de volta os espectadores para a sala de cinema em tempos de streaming.

Continua depois da publicidade





O Ouro Verde não tinha agenda regular de filmes desde 2002. Houve algumas exibições como Marighella, ano passado, numa parceria com o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), além de algumas edições do Festival Kinoarte, mas as sessões com curadoria de Lourenço Jorge foram transferidas para o cine Com-Tour UEL, que funcionou por 15 anos.





“Sempre houve uma demanda enorme do espaço como teatro e as atividades de cinema precisam ser sistemáticas. Elas têm uma rotina até por conta do contrato com as distribuidoras. Então, em 2005, nós fomos para o Com-Tour e conseguimos manter a programação de filmes lá até 2020”, disse Bueno.





Ela e Lourenço Jorge esclarecem que o desejo era ter uma sala pequena para exibições de filmes de arte, com média de 100 lugares, além de um projetor digital profissional. No entanto, o projeto, com pelo menos duas parcerias que a Casa de Cultura tentou viabilizar, não se concretizou. “Por essa razão e também pelos vários pedidos do público fiel do Com-Tour sobre o retorno da sala, a comissão de pauta que gere a agenda do teatro definiu destinar o Ouro Verde às segundas, terças e quartas para as atividades de cinema”. O espaço tem 726 lugares.





A partir dessa decisão, Bueno comentou que iniciou outro caminho: convencer as distribuidoras em ter filmes só três dias por semana. Lourenço Jorge conseguiu negociar com distribuidoras e metade da arrecadação da bilheteria será destinada a elas e a outra metade à universidade.





A diretora da Casa de Cultura cita ainda o quadro precário de pessoal. “A equipe do teatro são só três pessoas: administrativo, técnico e bilheteira. A bilheteira do Com-Tour se aposentou e a do teatro vai acumular. E hoje temos só um técnico do cinema. Por isso, do ponto de vista operacional, o retorno das exibições é um esforço conjunto da equipe do Ouro Verde, reduzidíssima, e a equipe da Divisão de Cinema, reduzidíssima”.





Outro desafio, de acordo com Bueno, vai ser incluir na agenda do teatro todas as produções da Casa de Cultura, além das demandas externas. A diretora justifica que desde a reinauguração do Ouro Verde, em 2017, depois de cinco anos em reforma após o incêndio que destruiu o espaço em 2012, a demanda é sempre muito maior do que a agenda. Além disso, o Ouro Verde acaba sendo o único teatro público da cidade e aumentaram as solicitações de uso do espaço para projetos do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).