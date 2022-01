Zé Neto enfrenta doença pulmonar após Covid e uso de cigarro eletrônico

O cantor Zé Neto, 31, da dupla com Cristiano, está enfrentando uma doença pulmonar. Segundo sua assessoria, apesar de não ser grave, o problema causa falta de ar para cantar, e o artista já está em tratamento.

"Zé Neto está com foco de vidro no pulmão não é nada grave, mas causa um pouco de falta de ar para cantar", diz a nota oficial, que também afirma que o problema pode ter sido causado pela Covid-19 ou pelo consumo de cigarro eletrônico. Ele já está em tratamento, segundo a assessoria.

Nesta segunda-feira (20), um vídeo em que o cantor fala sobre a doença no pulmão circulou na internet. "Eu sei que todo mundo aqui sabe, não é segredo. Eu estou com um problema no pulmão, estou tratando e tentando... Eu nem achei que ia conseguir", disse.





No final de junho de 2020, o cantor anunciou que tinha contraído o vírus da Covid-19. Ele procurou atendimento no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior paulista, onde mora, após apresentar sintomas leves, como tosse, espirro e febre.





"Fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa no pior estágio sofre. Meu pai foi assintomático. Queria até ter falado antes para vocês, mas meu estado de saúde não permitiu. Quero agradecer pelas palavras de conforto", chegou a dizer o cantor quando estava ainda em recuperação. Em julho, ele divulgou imagens da reação do filho quando ele retornou para casa.

Pouco tempo depois, ele publicou um vídeo com um pedido de desculpas, após um encontro com vários amigos, todos sem máscara. Na ocasião, o cantor sertanejo, que havia compartilhado imagens da reunião nas próprias redes sociais, chegou a debochar das críticas que imaginou que receberia.





"Para evitar os 'mimizentos', todo mundo vai perguntar: 'Por que vocês estão sem máscara?'. É porque todo mundo já pegou Covid. É a turma da Covid", afirmou. Após ser detonado nas redes sociais, ele mudou o posicionamento e admitiu que estava errado.





"Passando aqui primeiramente para pedir desculpas pelo post infeliz que eu fiz em um momento de ignorância, achando que quem já pegou Covid não pega de novo", disse. "Até que fui orientado que realmente quem pegou está sujeito a pegar de novo, acabei falando merda."