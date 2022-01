Zé Neto e Cristiano cancelam shows até 9 de janeiro por causa de doença

A dupla Zé Neto e Cristiano teve de cancelar todos os shows que fariam até o dia 9 de janeiro de 2022. Zé Neto trata de um fungo descoberto em seu pulmão.

O anúncio foi feito por meio das redes sociais. "Os shows da dupla Zé Neto & Cristiano de hoje ao dia 9 de janeiro serão cancelados em virtude de ter sido detectada monilíase oral (fungo), causado pelo uso de corticoide, medicamento utilizado pelo cantor no recente tratamento para sanar os focos de vidro fosco no pulmão", diz trecho da nota.

Segundo sua assessoria, o músico já iniciou o novo tratamento e deverá ficar em repouso durante todo esse período. "Tanto Zé Neto como Cristiano já estão em casa. Não há necessidade de internação neste caso, segundo atesta o médico particular de Zé Neto, Dr. Wandervan Antônio de Azevedo", afirma outro trecho.





De acordo com informações da assessoria, apesar de não ser grave, o problema detectado em Zé Neto causa falta de ar para cantar. "Este tipo de problema pode ser resquício do Covid-19 e também é uma das consequências do consumo do Viper (cigarro eletrônico). Ele já está em tratamento."





Um vídeo em que o cantor fala sobre a doença no pulmão circulou na internet. "Eu sei que todo mundo aqui sabe, não é segredo. Eu estou com um problema no pulmão, estou tratando e tentando... Eu nem achei que iria conseguir", disse.

No final de junho de 2020, o cantor anunciou que tinha contraído o vírus da Covid-19. Ele procurou atendimento no Hospital de Base de São José do Rio Preto, no interior paulista, onde mora, após apresentar sintomas leves, como tosse, espirro e febre.





"Fiquei muito mal e, segundo o médico, não sofri um terço do que uma pessoa no pior estágio sofre. Meu pai foi assintomático. Queria até ter falado antes para vocês, mas meu estado de saúde não permitiu. Quero agradecer pelas palavras de conforto", chegou a dizer o cantor quando estava ainda em recuperação. Em julho, ele divulgou imagens da reação do filho quando ele retornou para casa.





Pouco tempo depois, ele publicou um vídeo com um pedido de desculpas, após um encontro com vários amigos, todos sem máscara. Na ocasião, o cantor sertanejo, que havia compartilhado imagens da reunião nas próprias redes sociais, chegou a debochar das críticas que imaginou que receberia.





Para evitar os 'mimizentos', todo mundo vai perguntar: 'Por que vocês estão sem máscara?'. É porque todo mundo já pegou Covid. É a turma da Covid", afirmou. Após ser detonado nas redes sociais, ele mudou o posicionamento e admitiu que estava errado.