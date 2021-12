Xuxa abre Prêmio Multishow em nave espacial e canta com Majur

Xuxa, 58, é uma das novidades do Prêmio Multishow, evento que será realizado no próximo dia 8 no Rio. A apresentadora vai abrir a premiação, chegando na famosa nave especial do Xou da Xuxa, atração exibida na Gobo entre 1986 e 1992.

Ela também vai cantar clássicos de sua carreira como "Lua de Cristal" e "Arco-Íris" em parceria com Majur. "Estou muito feliz. As pessoas vão se surpreender, assim como eu tenho me surpreendido", disse Xuxa em entrevista online sobre o Prêmio, nesta quinta-feira (2). A ideia é promover uma viagem do passado para o futuro.

A apresentação deste ano será feita por Iza e Tata Werneck, que voltam a comandar o evento. Em 2020, elas estavam acompanhadas por Paulo Gustavo, que morreu em maio deste ano vítima de complicações da Covid-19.





O humorista será homenageado durante a premiação. "Ele amava muito fazer o Prêmio Multishow", afirmou Tatiana Costa, diretora do Multishow.





Haverá tributos também para as cantoras Marilia Mendonça, vítima fatal de um acidente aéreo em novembro, e Cássia Eller –o Prêmio acontece no mês em que se completam 20 anos da morte da artista. "Vamos ter uma noite de muita emoção", completou Costa.

"Em um ano tão difícil, a gente tem que celebrar sim o fato de estar vivo", afirmou Tatá, que se emocionou ao falar do amigo. " [A premiação] É um espaço de muito significado, de muito amor. Esse ano é muito especial", acrescentou a humorista. Ela disse que o Prêmio Multishow de 2020 foi o último local em que encontrou pessoalmente Paulo Gustavo.





A organização do evento já anunciou que Marília Mendonça ganhou na categoria de Melhor Cantora do Ano no Prêmio. Ela era indicada ao lado de Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza. O Multishow diz que todas elas concordaram com a homenagem.