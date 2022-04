'Você é nojento', diz Viih Tube ao responder Lipe Ribeiro após término de namoro

A youtuber Viih Tube, 21, respondeu à afirmação de seu ex-affair, Lipe Ribeiro, 30, que o término entre os dois teria sido motivado por ciúmes e "maluquices" por parte da ex-BBB. Após comentar em alguns perfis de notícia no Instagram, ela foi ao Twitter para deixar o recado.



"Vou comentar a mesma coisa em quantas páginas de notícia forem preciso, ingrato do c., sempre falei com carinho e respeito mesmo com tudo que só eu sei o que passei, maluco é você nojento, pior cara que já conheci disparado, não sei como consegui gostar de você", escreveu na noite desta terça-feira (22).



Na sequência, a youtuber agradeceu a Deus pelo fim do relacionamento. "Obrigada, Deus. Eu sei que foi você que me livrou", publicou em seu perfil. Além disso, Viih também deixou um comentário em uma publicação da página Sub Celebrities no Instagram.



"Nossa, garanhão desapegado, sou a novinha de 21 que tem maturidade o suficiente para não te expor assim, e mulher nenhuma confunde as coisas sozinha, quem não deixava claro e manipulava tudo era você", começou ela.

"Até em Sorocaba conhecer família você foi, e amizade é o cacete, você me faz mal, o que fez comigo foi imperdoável. Você foi meu maior livramento, quero é distância. Você não merece metade do que já fiz por você", completou a influenciadora. O comentário já possui mais de 120 mil curtidas.



Lipe Ribeiro contou sua versão do término em entrevista ao podcast Bulldog Show. "A gente se encontrava, se pegava, dormia junto. Cada um no seu estado. Só que eu fui morar em São Paulo e ela começou a confundir um pouco as coisas. Ela é muito nova. Então, acho que ela começou a ter um sentimento, só que não era o momento, e começou a ter ciúmes, maluquices", afirmou o ex-Fazenda.



Ele ainda contou que os dois erraram um com o outro, mas que foi legal enquanto durou. "Se a gente quisesse surfar nessa onda, iríamos ficar juntos até hoje, ganhando rios de dinheiro. A gente fechou algumas publicidades juntos que pagaram horrores", revelou.



No começo do mês de março, a ex-BBB já havia confirmado ao perfil Gossip do Dia no Instagram o término com o influenciador Lipe Ribeiro. Ambos estavam juntos desde a Farofa da Gkay, festa que movimentou romances e que aconteceu em Fortaleza (CE).



Em publicação, Viih disse que ambos não estavam mais dando certo e que, por isso, resolveram tomar caminhos diferentes. "E de uma vez por todas, eu e Lipe não demos certo, não fazemos bem um pro outro, eu acabei de terminar, gente", disse.



Ao que tudo indica, Lipe já estaria com um novo affair: a influenciadora Andressa Castorino. Ela tem sofrido com ódio na internet de fãs de Viih. "Não vou fingir que não estou vendo todo mundo me marcando aqui e muita gente jogando hate na Andressa nos comentários. Olha, ninguém tem que preferir nada, e não existe disputa nenhuma", começou ela.



"Eu e a Dessa nos conhecemos, ela é uma mulher madura, divertida e boa, então não xinguem quem não conhecem só por shipper besta de internet, me sinto um pouco responsável. Por isso estou aqui, porque receber hate é horrível", emendou Viih.