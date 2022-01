Victoria Beckham compartilha vídeo de dança de Brooklyn com a irmã Harper

Victoria Beckham, 47, compartilhou no Instagram um vídeo fofo da comemoração do Natal em que seu filho mais velho, Brooklyn, 22, dança com a irmã caçula Harper, 10, nesta segunda (27).

No vídeo, os irmãos aparecem sorrindo e dançando animados. Ao final, Brooklyn abraça e beija a irmã. "Alguém adora dançar com o irmão mais velho. Te amo", escreveu a orgulhosa mãe.

O vídeo compartilhado nas redes sociais foi feito na mesma noite em que a família posou para uma foto em frente a uma árvore de Natal. "Beijos de Natal dos Beckhams!", Victoria colocou na legenda da foto.





Na foto, a ex-Spice Girls aparece usando um vestido verde de mangas compridas. A filha um vestido azul e segura um buquê de flores. David Beckham , 46, e os filhos Romeo James , 19, e Cruz David , 16, usam ternos.





Embora a noiva do Brooklyn, Nicola Peltz , com quem ele ficou noivo em julho de 2020, não apareça na foto de família, o casal já posou para suas próprias fotos de Natal com pijamas combinando. "Melhor Natal com minha garota para sempre", escreveu Brooklyn na legenda. Ela respondeu: "O melhor de todos".

A família Beckham adora posar para fotos em datas comemorativas. Na Páscoa, eles posaram juntos em uma fotos na qual Victoria e a filha caçula estavam usando orelhas de coelhos.