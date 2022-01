Tatá Werneck brinca sobre previsão de que será traída em 2022

A apresentadora e humorista Tatá Werneck, 38, brincou com uma previsão feita para seu próximo ano. O texto dizia que 2022 será desafiador e que ela irá precisar se recolher após um mal-entendido, uma traição ou situação polêmica.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Se me trair eu exponho. Não me recolho não", escreveu a artista em seu Twitter, em resposta a previsão. "Não tem como mandar uma mensagem dessa e não mandar uma camomila que seja, gente", completou ainda a humorista.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Nas respostas do tuíte, fãs e internautas se divertiram com a humorista e brincaram com seu marido, o ator Rafael Vitti, 26. "Perfeita como sempre", escreveu uma. "Certíssima Tatá", apoiou uma segunda. "Coitado do Rafa", disse outro.





Além da humorista, a cantora Anitta, 28, também reagiu a algumas previsões para o seu próximo ano. "Chega essa última semana do ano minha vida é buscar previsão do ano que vem dos famosos para eu ver o que vai rolar comigo", disse, também em seu Twitter.





"Achei só uma esse ano... mas já não gostei porque falou que eu fazer mais sucesso ainda mais dinheiro ainda, mas vou cair no fundo do poço da carência. Já não quero me apegar nessa. Estou buscando outras", completou a artista. "Sozinha eu fico de boa, mas triste é sacanagem."

Continua depois da publicidade





Segundo as previsões para o próximo ano feitas a partir das análises do numerólogo Yub Miranda, do Personare, e da terapeuta holística Lígia Schincariol, após um 2021 com muito sucesso no Brasil e no exterior, Anitta seguirá em expansão e crescimento no próximo ano, especialmente após o seu aniversário, em 30 de março.





"E ela continua fazendo muitas parcerias e tendo muita iluminação no amor e nos negócios", diz a terapeuta holística Lígia Schincariol. "Anitta é ariana e tem de nascimento uma energia mental muito potente, em que com determinação vai em busca de seu sucesso profissional e na vida pessoal", completa.





O numerólogo Yub Miranda, do Personare, concorda que 2022 será um ano de expansão para Anitta. "Os contatos, a vida social, as amizades, enfim, uma maior interação e troca com o público e os amigos poderão ser bem notórios neste ano", diz.





Ele acrescenta que o período será também de mais diversão e entretenimento para a cantora, que estará em um ano pessoal 3. "É um número associado ao prazer". "Além disso, está ligado à criatividade, à comunicação e ideias férteis. Ela poderá compor mais, cantar, se apresentar, fazer mais shows e atuar ainda mais nas redes sociais", conclui.