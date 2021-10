Simone Mendes diz que planeja cirurgia para retirar pele após emagrecimento

Depois da gravidez de Zaya, hoje com sete meses, e de eliminar 24 quilos, a cantora Simone Mendes, 37, diz que agora pretende fazer uma cirurgia para a retirada de pele.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





A revelação foi feita por ela em suas redes sociais. "Eu ainda tenho alguns quilos para perder, porém, essa lapada de quilos que eu eliminei me deixou com flacidez. Eu, que não queria fazer de novo cirurgia, vou ter que fazer", disse ela.

Continua depois da publicidade





Simone Mendes Rocha é uma cantora brasileira que faz dupla com a irmã Simone quer fugir de cirurgias, pois em maio ela foi submetida a uma operação de adenomiose, doença na qual ocorre um espessamento dentro das paredes uterinas. Entre os principais sintomas estão: sangramento menstrual intenso, cólicas fortes e dor durante as relações sexuais.





A artista, que também é mãe de Henry, 8, não sabe a data do procedimento, mas revela que não será para 2021. "Deus disser 'pode fazer' [eu faço]. Se ele não falar, não faço. Ainda tem isso, oro para ver se Deus libera eu fazer as coisas que quero", disse.

Continua depois da publicidade





Apesar do planejamento, ela revela que a flacidez não é algo que a incomode tanto. "A gente fica aqui com essa flacidezinha top, que é um charme também. É só para deixar mais organizado, sabe? Mas não é nada que eu me olhe no espelho e fique: 'meu Deus, que coisa terrível'", revelou.