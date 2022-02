Sammy Lee e Pyong anunciam separação pela segunda vez

A influenciadora digital Sammy Lee, 23, e o youtuber Pyong, 29, anunciaram a separação pela segunda vez nesta terça-feira (22). Os dois haviam reatado o casamento em outubro do ano passado, após a primeira separação.



"Em respeito às pessoas que nos acompanham e têm carinho pela nossa família, venho anunciar o fim de um ciclo na minha vida", disse Sammy, no Instagram. "Eu e a Sammy vivemos momentos maravilhosos nos últimos anos e meu amor por ela será eterno", afirmou Pyong, na mesma rede social.



Segundo ela, os dois amadureceram enquanto estiveram juntos. "Temos um vínculo infinito, de amizade, respeito e o nosso maior tesouro, o Jake", afirmou, citando o filho de 2 anos. Ele também disse que a amizade dos dois vai permanecer.



Sammy agradeceu a torcida dos fãs e disse que Pyong é cada vez mais um pai responsável e dedicado. "Nossos caminhos nos levaram para direções diferentes, mas você sempre estará em nossos corações", concluiu. Segundo o youtuber, a ex-mulher é a melhor mãe do universo.

Em julho do ano passado, a influenciadora havia anunciado o fim do casamento após a divulgação de um teaser do programa Ilha Record dar a entender que o marido a tinha traído durante as gravações.



Porém, quando o reality show foi ao ar, foi mostrado que ele resistiu às investidas da argentina Antonela Avellaneda, 38, durante o confinamento, apesar de ter se deitado com ela embaixo do edredom. Mesmo assim, Pyong e Sammy permaneceram separados. Três meses depois, os dois reataram.



"O perdão não é algo merecido. Nós não merecemos, eu não mereço. O perdão nos é dado por amor. A transformação acontece antes disso, acontece no arrependimento verdadeiro. O amor da minha vida me perdoou, por isso hoje é um dia de alegria", escreveu Pyong na ocasião.



No domingo (20), os dois comemoraram o aniversário de 2 anos de Jake. O tema da festa foi Homem-Aranha. Os dois posaram juntos com o filho para uma foto que registrou a comemoração.