Reinaldo Gottino diz que levou 'susto grande' ao passar mal

Deitado em um leito hospitalar, o jornalista Reinaldo Gottino, 44, afirmou na noite desta quarta (23) que levou um "susto grande" ao passar mal pouco antes de entrar no ar no programa Balanço Geral (Record). Ele foi internado no Hospital Moriah, em Moema, zona oeste de São Paulo.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"Tá dando tudo certo", disse, nas redes sociais. Gottino contou que sua pressão chegou a 19 e que sentiu dor no peito e mal-estar. "Mil coisas passando na cabeça".

Continua depois da publicidade





Ele afirmou que é cercado por pessoas incríveis, que o ajudaram e socorreram. O jornalista foi medicado e segue no hospital, onde passa por exames.





Com a ausência de Gottino, o Balanço Geral foi apresentado por Willian Leite, que já havia ancorado o Balanço Geral Manhã, onde tem substituído Eleandro Passaia, em licença médica.





O jornalista recebeu mensagens de solidariedade de famosos, como a atriz Beth Goulart e os apresentadores César Filho, Tici Pinheiro e Danilo Gentili.

Continua depois da publicidade





Gottino fez sua reestreia no programa Balanço Geral em junho de 2020. O jornalista, que já apresentava o programa, ficou afastado por sete meses, após optar por ir para a CNN Brasil ao término de seu contrato. A decisão de retornar para a antiga casa foi tomada após atritos no novo canal.





Formado em jornalismo pela Universidade São Judas e pós-graduado pela Faculdade Cásper Líbero, Gottino começou sua carreira como repórter no Grupo Globo de rádio (CBN e Rádio Globo), no qual se especializou em fazer jornalismo ao vivo. De lá, foi contratado pela TV Gazeta, e na sequência, pela Record TV.