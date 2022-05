Noivo de Britney Spears desabafa após perda de seu bebê com a cantora

No último sábado (14), a cantora Britney Spears anunciou, por meio de suas redes sociais, que sofreu um aborto espontâneo e perdeu o bebê que esperava com seu noivo, o ator Sam Asghari. Até então, este havia sido o único pronunciamento sobre o assunto. Na postagem a cantora e o modelo descreveram como foi devastadora a experiência.



Continua depois da publicidade PUBLICIDADE





"É com profunda tristeza que nós anunciamos que perdemos nosso bebê milagroso no início da gravidez. Isso é devastador para quaisquer pais. Talvez nós devêssemos ter esperado para anunciar mais adiante, mas nós estávamos muito animados para compartilhar a boa notícia. Nosso amor um pelo outro é a nossa força. Nós continuaremos tentando aumentar nossa linda família. Nós agradecemos a todos pelo apoio. Gentilmente pedimos privacidade durante esse momento difícil.", escreveu a cantora no Instagram.



Continua depois da publicidade





E foi nesta terça-feira (17) que Sam Asghari decidiu também dar seu pronunciamento. Segundo ele, o sonho de construir uma família não terminou.







"Estamos pensando positivamente e avançando com o nosso futuro. Muito obrigado por seu respeito à nossa privacidade. Nós aumentaremos a nossa família em breve", declarou pelas redes sociais.