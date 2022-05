Neymar se pronuncia sobre suposto affair com Yasmin Brunet, ex de Medina

O jogador do PSG (Paris Saint-Germain) Neymar Jr. negou, na última terça-feira (12), que esteja vivendo um affair com Yasmin Brunet, ex-esposa de Gabriel Medina, um amigo de longa data. O boleiro também disse que não brigou com o amigo e surfista profissional, e chegou a marcá-lo nos stories do Instagam.





Com um print da notícia que mostrava o nome da colunista responsável pela publicação, Neymar respondeu "Medina, eu falo ou você fala? Tomar no c... né, quer Ibope minha filha", escreveu o jogador.



