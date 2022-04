Morre o ator William Hurt, que ganhou Oscar por 'O Beijo da Mulher-Aranha'

William Hurt, ator americano que ganhou o Oscar pelo filme "O Beijo da Mulher-Aranha", de 1985, morreu neste domingo (13), aos 71 anos. Ele morreu de causas naturais, segundo informou o filho do ator, Will, em comunicado divulgado à imprensa americana.

"É com muita tristeza que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, amado pai e ator vencedor Oscar, no dia 13 de março de 2022, uma semana antes de seu 72º aniversário. Ele morreu pacificamente, entre a família, de causas naturais. A família pede privacidade neste momento."

Dirigido pelo argentino Héctor Babenco, "O Beijo da Mulher-Aranha" foi uma coprodução entre Brasil e Estados Unidos, com Sônia Braga no elenco. O filme concorreu a diversas categorias no Oscar, incluindo a de melhor filme, e Hurt foi eleito o melhor ator daquele ano pela Academia.





Além do filme de Babenco, o currículo dele inclui "Viagens Alucinantes", de 1980, "Nos Bastidores da Notícia", de 1987, "Perdidos no Espaço: O Filme", de 1998, "Marcas da Violência", de 2005, entre outros.

Mais recentemente, ele participou de uma série de blockbusters, dando vida ao General Thaddeus Ross em "O Incrível Hulk", de 2008, e voltando ao papel em diversos filmes do chamado Universo Cinematográfico da Marvel, incluindo "Vingadores: Ultimato", "Vingadores: Guerra Infinita" e "Capitão América: Guerra Civil", e "Viúva Negra".