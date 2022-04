'Melhor dia da vida', diz Bonnie Wright, atriz de Harry Potter, sobre o casamento

Bonnie Wright, 31, famosa por interpretar Gina Weasley nos filmes de Harry Potter, anunciou em seu perfil no Instagram que se casou com o também ator Andrew Lococo, 38. "Ontem foi o melhor dia da minha vida. Graças ao meu marido", escreveu ela em uma das publicações do casamento, que mostra as alianças do casal.

A atriz chegou a publicar uma foto da cerimônia em que mostra parte de seu vestido de noiva. "Foi preciso muita criatividade e amor para fazer nosso dia de casamento tão especial. Mal podemos esperar para agradecer a todos vocês individualmente quando tivermos mais fotos para compartilhar. Enquanto isso, [aqui há] uma doce captura em polaroid durante nossa cerimônia".

Wright recebeu comentários de seus colegas de elenco na publicação. "Parabéns, B, beijos", escreveu Tom Felton, que interpreta Draco Malfoy nos filmes de magia que a atriz participou.





No Instagram Stories, ela ainda publicou uma série de fotos e vídeos em que mostra a sua saída do altar, o jantar de casamento, a dança com o noivo e bastidores do evento.





O casal está junto desde 2020 e, em fevereiro, Wright anunciou que estava morando junto com o namorado na Califórnia. "Não só mudei de casa, como também mudei de cidade", disse na época. "Vou me mudar para San Diego. Nós estamos aqui agora. Antes, eu estava morando em Los Angeles. Andrew e eu estivemos entre essas cidades por um bom tempo, então estamos prontos para morar no mesmo local. Essa é a casa de Andrew, que agora é a nossa casa".

