Marido de Shantal diz não ter motivos para sentir culpa por morte de mulher de Kalil

O marido da influenciadora Shantal Verdelho, Matheus Verdelho, se manifestou nesta quarta-feira (16) sobre a morte da nutricionista Ilana Kalil, mulher do ginecologista Renato Kalil, que foi encontrada morta na segunda (14).

Como mostrou a coluna, no sábado (12) a nutricionista se mostrou inconformada com o fato de amigas do casal terem confraternizado com Shantal no casamento de Lu Tranchesi, outra influenciadora digital e herdeir a da Daslu.

Ao ver as fotos no Instagram, postou comentários críticos. E depois teve que apagá-los, já que a orientação dos advogados do médico era evitar fazer o debate do caso nas redes sociais.



Nesta quarta, Matheus Verdelho disse não ter motivos para sentir medo ou culpa ao comentar o caso.



"Estou aqui representando a minha família. Vocês viram que a gente ficou off esses dias, depois do ocorrido. Quero deixar claro que a gente fez isso em questão de respeito e jamais por medo ou culpa. Não temos motivos para sentir medo ou culpa", afirmou em vídeo publicado nos Stories. "Fizemos muitas orações para essa situação, como a gente sempre faz aqui em casa diante outras situações", seguiu.

"Eu vi várias matérias, várias pessoas falando do nome da Shan, falando do nome de outras pessoas que não têm nada a ver com isso. Então eu também não poderia ficar quieto e deixar passar em branco. Então só estou esclarecendo isso. Vamos retomar o nosso dia a dia, a nossa rotina normalmente e dignamente como a gente sempre fez", finalizou.



No ano passado, Shantal denunciou Kalil por violência obstétrica no parto em que deu à luz uma menina, Domenica. Desde então, outras mulheres vieram a público para fazer acusações contra ele, inclusive por assédio.



Kalil passou a ser investigado em um inquérito. Ilana saiu mais de uma vez em defesa do marido em redes sociais. A morte dela, registrada como suicídio, está sendo investigada pela polícia.



De acordo com relatos de pessoas familiarizadas com o casal, Ilana acompanhou com especial atenção a cerimônia que selou a união de Lu Tranchesi com o empresário Rafael Luzzi, em São Paulo.



A festa foi amplamente divulgada pelos próprios convidados em redes sociais.



Ilana seguiu os registros pelo Instagram, e teria se mostrado inconformada com as imagens de pessoas com quem ela e o marido também já tinham convivido.



A nutricionista fez então postagens citando as amigas que estavam na festa, em tom de crítica.



Depois, apagou as mensagens: Ilana era permanentemente aconselhada pela assessoria do médico a evitar referências a Shantal Verdelho e à investigação contra o marido. A orientação dos advogados dele era a de que o assunto deveria ser tratado exclusivamente no processo criminal.



De acordo com familiares, a nutricionista tinha acompanhamento psiquiátrico por problemas anteriores aos causados pela denúncia contra o marido.