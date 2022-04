Kylie Jenner diz que ser mãe pela 2ª vez tem sido difícil 'fisicamente e espiritualmente'

Kylie Jenner, 24, se abriu para os seguidores nesta segunda-feira (15) sobre ser mãe pela segunda vez. A empresária, que é mãe de Stormi, 4, e teve Wolf há seis semanas, revelou que o pós-parto atualmente tem sido mais difícil do que sua primeira experiência.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

"Só quero dizer às mães no pós-parto que não tem sido fácil. Não tem sido fácil, é muito difícil. Esta experiência para mim, pessoalmente, foi um pouco mais difícil do que com minha filha. Não é fácil mentalmente, fisicamente, espiritualmente. É simplesmente louco", diz Kylie no Instagram stories.



"Eu não queria só voltar à vida sem dizer isso, porque acho que podemos procurar na internet por outras mães que estão passando por isso agora. Pode parecer mais fácil para outras pessoas, a pressão sobre nós... Mas não tem sido fácil para mim. Tem sido difícil".



A empresária compartilhou o pensamento enquanto se exercitava na academia, o que por si só já seria um desafio superado.

Continua depois da publicidade



"Estou me sentindo melhor, então você consegue! E é ok não estar bem", diz. "Eu colocava alguma pressão em mim, mas fico me lembrando que eu fiz um ser humano inteiro. Um lindo e saudável menino. E temos que parar de colocar pressão em nós mesmas para 'voltar' -não só fisicamente, mas mentalmente- após o nascimento".