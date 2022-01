Kéfera e Kerline trocam selinhos em festa de Virgínia Fonseca

A influenciadora digital e youtuber Virgínia Fonseca, 22, deu uma festa na noite desta terça-feira (21) para celebrar o marco de 30 milhões de seguidores em seu Instagram. A comemoração foi ao estilo festa do pijama, e contou com uma lista de celebridades convidadas.

Nomes como Lipe Ribeiro, Viih Tube, Luciana Gimenez, Deolane Bezerra, Gabi Martins, Tierry, Kéfera, Kerline, Vitão, Luíza Sonza, Bianca Andrade, Rafa Kalimann e Flayslane estavam entre os presentes na festa. Virgínia chegou com o marido, Zé Felipe, 22, vestindo uma camisola branca e peruca rosa.

Porém, não foram só os looks dos famosos que chamaram atenção, mas também a pegação entre eles. A youtuber Kéfera Buchmann aproveitou para ficar com seus amigos, e os momentos foram registrados em lives. Ela beijou Lucas Guedes e ainda deu um selinho na ex-BBB Kerline, o que levou a internet a shippar as duas.





"Kerline e Kéfera hoje, eu não sei nem o que dizer", escreveu uma internauta. "A química da Kéfera e da Kerline... Senhoras e senhores esse foi o motivo do meu colapso", disse outra. "Meu Deus vencemos!", comemorou uma terceira.





Além disso, a ex-BBB Viih Tube e o ex-A Fazenda Lipe Ribeiro também foram vistos juntos. O affair começou na Farofa da Gkay, e já resultou na youtuber indo até o Rio de Janeiro em um táxi para ver o influenciador.

A apresentadora Gabi Lopes beijou algumas pessoas na noite. Ela ficou com a ex-A Fazenda Aline Mineiro, o ex-BBB Gui Napolitano e também com o influenciador Nobru, que por sua vez ficou com Pétala Barros. Além disso, Bil Araújo e Marina Ferrari, ambos ex-peões, também se beijaram durante a noite.





Nas redes sociais, fãs e internautas também shipparam o ex-casal Luísa Sonza e Vitão. Muitos repararam em como o cantor olhava para Sonza enquanto ela cantava a música "Flores" durante a festa. Eles se separaram em agosto deste ano.