Kanye West compra casa na mesma rua de mansão de Kim Kardashian

O rapper Kanye West, 44, está mesmo disposto a fazer tudo para reatar seu casamento com a socialite Kim Kardashian, 41. Segundo o Daily Mail, o músico acaba de comprar uma casa no mesmo endereço da mansão de sua ex pelo valor equivalente a R$ 25,5 milhões. Basta atravessar a rua.

Segundo a publicação, West teria pago um valor de R$ 2,3 milhões a mais do que o preço pedido do imóvel só para ter certeza que teria a casa. O imóvel de cinco quartos fica em Hidden Hills, na Califórnia.

Em dezembro, a empresária e socialite Kim Kardashian West entrou com um pedido para ser legalmente solteira e ter seu nome de solteira restaurado enquanto prossegue o processo de divórcio do rapper Kanye West.





Kim apresentou os documentos legais com o pedido que a tornaria legalmente uma mulher solteira se for assinado por um juiz, de acordo com o TMZ. Horas antes, West havia pedido para ela reatar o casamento.





Apesar de Kim ter seus negócios como KKW Beauty e KKW fragrance usando suas iniciais de casada, ela está mais interessada em ter seu nome de solteira restaurado, o que significa abandonar o sobrenome West. Atualmente ela namora o ator Pete Davidson.

O último apelo público para que Kim o aceitasse de volta não pareceu funcionar. Uma fonte disse à People que a socialite mudou, mas ela sabe que é difícil para West lidar com isso. Ela também não fica surpresa que ele implore em público para que volte para ele. Ela só está tentando ser respeitosa.





Há algumas semanas, West fez um apelo público semelhante ao dizer que Deus o reunirá com sua ex-esposa Kim, já que ele admitiu que cometeu erros em seu casamento. Ele disse isso enquanto servia refeições na Missão de Ação de Graças de Los Angeles.





Kim e West se casaram no Forte di Belvedere em Florença, em 2014. Kim pediu o divórcio em fevereiro de 2021 e a custódia legal e física conjunta de seus quatro filhos pequenos. Foi alegado que nenhum dos dois contestará o acordo pré-nupcial.