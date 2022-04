Foto em grupo com Justin Bieber custará R$ 5.500 em show de SP

O cantor Justin Bieber, 28, anunciou nesta quinta-feira (7) que irá fazer um show em São Paulo no dia 14 de setembro, no Allianz Park, após sua apresentação no festival Rock in Rio. No entanto, os fãs se surpreenderam com o preço para tirar uma foto em grupo com o artista.

No site de vendas dos ingressos da "Justice Tour", os preços vão de R$ 175 –na meia entrada, no setor das cadeiras superiores, até R$ 1.000, nas pistas premium. Além disso, é possível adquirir um pacote vip individual, que promete experiências exclusivas para os fãs.

O pacote Justice Vip Experience conta com um ingresso na pista premium, além da possibilidade de tirar uma foto em grupo –de no mínimo quatro pessoas– com o cantor, e custa R$ 5.500. Além disso, o pacote terá um tour pelos bastidores do show no Allianz Park.



Quem comprar o pacote não irá precisar pegar filas para comprar o merchandising oficial da turnê, e vai receber ainda brindes como prints exclusivos, um cordão de credencial comemorativa da turnê e um "presente especial" que ainda não foi revelado. Os outros pacotes, intitulados Ghost Vip Package e Peaches Vip Package custam R$ 2.000 e R$ 1.000, respectivamente.



A pré-venda para clientes Inter Mastercard começa em 18 de abril, à 0h01, e vai até 19 de abril, às 22h. Já para o público em geral a venda tem início à 0h01 de 20 de abril. O astro pop é o headliner do palco Mundo do Rock in Rio em 4 de setembro, mas os ingressos já estão esgotados.

Nas redes sociais, fãs se chocaram com o preço do pacote. "Oi, alguém pode me dar R$ 5.500 para eu tirar uma foto com o Justin Bieber? Obrigada", escreveu uma. "Justin Bieber quer que a gente pague R$ 5.500 para tirar uma foto com ele, isso é quase o que eu recebo trabalhando quatro meses", disse outro.



"De onde eu vou tirar R$ 5.500 reais, Justin Bieber? Está de sacanagem comigo?", escreveu outra. "R$ 5.500 para tirar foto com o Justin Bieber e mais três pessoas aleatórias porque simplesmente não da para tirar foto individual. Eu tenho pena de quem paga isso", disse uma quarta.