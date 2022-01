Filha de Inês Brasil questiona Boninho por cantora não estar no "BBB22"

Julia Sendas, filha da cantora Inês Brasil, 52, foi ao Twitter nesta quinta-feira (30) para questionar Boninho e a Rede Globo o porquê da artista não ter sido escalada para a 22ª edição do Big Brother Brasil, que estreia em 17 de janeiro.

"Estou aqui em nome de todo o Brasil para pedir que vocês marquem muito o Boninho nesse vídeo, porque nós merecemos um esclarecimento da parte da Globo, da parte dele, por qual motivo ele não coloca a minha mãe no BBB", começou Sendas no vídeo.

"Já tentamos de tudo, fizemos mutirão, ele já viu, ele visualizou, os artistas pedem, vários ex-BBBs clamam por Inês Brasil no BBB, e eu queria saber por quê?", continuou. A cantora retuitou o vídeo da filha e endossou o questionamento.





"Alô, alô, alô. Obrigada minha filha linda. Vamos marcar muito, queremos saber por que, mas Deus sabe de todas as coisas, né manos? Não vamos desistir, me chama que eu vou", escreveu a cantora em sua rede social.





Na quarta-feira (29), a cantora atualizou seu nome no Twitter com um emoji de cacho de uva, e muitos internautas pensaram que isso poderia ser um indicativo de que ela estaria no elenco do próximo BBB, que será comandado por Tadeu Schmidt.

Pouco tempo depois, ela voltou ao Twitter e explicou que não irá integrar o grupo Camarote. "Não manos, não vou para o BBB, estou com as malas prontas graças a Deus. Mas o Boninho e a Rede Globo não me chamam... não sei porquê. Eu amo todos vocês", escreveu.