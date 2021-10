Faustão usa sapato que custa mais de R$ 8.000 em foto rara com família

A ex-modelo Luciana Cardoso compartilhou em suas redes sociais uma foto rara ao lado de seu marido, o apresentador Fausto Silva, 71, e seus três filhos e genro. "Família reunida", escreveu Cardoso na legenda do registro.

Na foto estão João Guilherme, 17, Rodrigo, 13 e Lara Silva, fruto do primeiro casamento de Faustão, com Magda Colares. Além disso, o namorado de Lara, o apresentador Julinho Casares, também aparece na imagem.

Um ponto que também chamou a atenção foi o sapato escolhido por Faustão. Os calçados são da marca Fendi e, no Brasil, chegam a custar R$ 8.737, no site oficial da empresa Farfetch, especializada em moda de luxo.





Nos comentários da publicação, fãs e celebridades elogiaram a família de Fausto. "Família tão amada. Saudade", disse Leandro Hassum. "Família querida", completou o apresentador Luciano Huck. "Família linda!", completou o também apresentador Marcos Mion.

Recentemente, a diretora de quadros do Faustão na Band, Leonor Corrêa publicou em seu perfil do Facebook uma foto de uma grande reunião de apenas parte da equipe da nova atração, onde se contam pelo menos 100 profissionais.





O encontro dava uma dimensão de que o novo programa finalmente começa a ganhar forma, inclusive no que diz respeito ao cenário, cujas obras foram iniciadas nesta semana, na sede da Bandeirantes, no bairro do Morumbi, em São Paulo.





O time já coleciona um estoque de gravações externas e seções criadas sob medida para o horário em que Faustão passará a ir ao ar, de segunda a sexta, das 20h30 às 22h15. Segundo Cris Gomes, diretor-geral do novo programa, o time completo envolve pelo cerca de 300 pessoas.