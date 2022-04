Família da cantora Naiara Azevedo é feita de refém durante assalto

Familiares de Naiara Azevedo foram feito de reféns durante um assalto no município de Farol (PR). Três homens invadiram a casa dos pais da cantora e roubaram duas caminhonetes, sendo uma Amarok V6 e uma S10, na manhã de terça-feira (29).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O crime ocorreu por volta das 6h. Neste horário, Iraci Azevedo, mãe da ex-participante do BBB 22, encontrou os homens dentro da residência.

Continua depois da publicidade





Em seu Instagram, Naiara agradeceu as mensagens, o carinho dos fãs e tranquilizou os seguidores.





"Quero agradecer a todos pelo carinho, pelo respeito e pela preocupação. Respondendo de forma geral, minha família está bem. É uma situação chata, que entristece a gente, mas temos que ser gratos a Deus porque não aconteceu nada com a integridade física deles. Agora é só Deus para cuidar do coraçãozinho agora, mas o importante é que estão todos bem", afirmou.



A cantora passou um tempo com sua família em Farol depois de ter saído do BBB 22, mas já voltou para Goiânia.