Ex-BBB Hadson Nery descobre filho de 19 anos após teste de DNA

O ex-BBB Hadson Nery, conhecido como "Hadballa", descobriu que é pai de um rapaz de 19 anos após exame de DNA feito neste mês. Gabriel Mitoso é o quarto filho do participante do BBB 20.

Nas redes sociais, o jovem confirmou a informação adiantada hoje pela colunista Fábia Oliveira.

"Para quem está me perguntando, é verdade sim. Não tem por que estar mentindo mais", afirmou Gabriel.





Hadson e a mãe do rapaz se relacionaram em 2001, em Belém (PA), cidade natal do ex-jogador de futebol. Sem saber da gravidez, Hadballa afirma que deixou o Brasil para jogar no exterior e apenas recentemente soube da possibilidade de ter outro filho.





"A gente se relacionou, mas segui carreira como jogador de futebol. Aquela altura, tinha ido embora para o Japão jogar e a gente perdeu o contato", disse o ex-BBB ao Metrópoles.

Hadballa também afirmou que "não muda nada" ter descoberto a existência do filho agora, pois quer participar da vida do rapaz.





"Já pude conhecê-lo. É um garoto bom, que tem muita coisa parecida comigo. A gente já se falou, conversamos e o recebi com muita alegria", contou. "Quero muito compartilhar o que ainda não pudemos."