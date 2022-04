'Estou sozinho, e odeio isso', diz Shawn Mendes sobre término com Camila Cabello

O cantor Shawn Mendes, 23, falou em seu Twitter sobre o fim do relacionamento com a também cantora Camila Cabello, 25. Em um vídeo, ele relatou com se sente após o término do namoro após cerca de dois anos juntos.

"Eu acredito que esse é o tipo de realidade que eu estou me acostumando. Eu estou sozinho. Eu sinto que finalmente estou sozinho agora, e odeio isso. Essa é a minha realidade, sabe?", disse Mendes no vídeo.

Antes, o cantor também havia desabafado sobre sua solidão. "Você não percebe que, quando você está terminando com alguém que você gosta, você pensa 'é a coisa certa?". Você não se toca de toda a merda que vem depois disso. A quem eu chamo em um caso de ataque de pânico, ou quando estou nervoso, algo assim, entende?", disse.





No começo do mês, Camila Cabello também falou sobre o término do relacionamento com Shawn Mendes.

Em entrevista a Zane Lowe, a cantora cubana comentou sobre sua vida.

"Na medida em que envelheço, as prioridades mudam. E sinto que foi desse jeito para nós dois [eu e Shawn]", explicou na entrevista transmitida pela plataforma Apple Music.





Ela deixou claro que não tem mágoas do ex, e que ainda gosta do músico, mas está em outro momento de sua vida.





"Começamos a namorar muito jovens, e é como se estivéssemos aprendendo a ser adultos saudáveis", disse a cantora.