Edson Celulari comemora 64 anos se postando fotos de caçula nas redes sociais

O ator Edson Celulari completa 64 anos neste domingo (20) esbanjando fofura com a filha mais nova, Chiara, fruto de seu casamento com a atriz Karin Roepke. Celulari tem compartilhado diversas fotos com a filha em seu Instagram.

"Vida, pureza, delicadeza nos meus braços. Benção", escreveu em uma das postagens feitas recentemente.

Anteriormente, o artista postou uma foto segurando a caçula ao lado dos irmãos mais velhos, Enzo Celulari e Sophia Raia. "'Tamo junto' e ninguém tira o olhar de ninguém! Muito amor pelos meus 3 filhos", escreveu Celulari.





No começo da tarde deste domingo, o ator postou um vídeo carregando Chiara no colo e apagando a vela do seu bolo de aniversário. Como trilha sonora, foi escolhida a música "Andar Com Fé", de Gilberto Gil.