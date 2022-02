'Contando os segundos pra te agarrar', diz Ludmilla para Brunna

Ludmilla, 26, apareceu nas redes sociais nesta madrugada de quarta-feira (23) para comentar sobre a eliminação da esposa Brunna Gonçalves, 30, do BBB 22 (Globo). Com 76% dos votos do público, a dançarina deixou a casa com o título de "planta" e foi alvo de muitas críticas por isso.



Apesar de sempre defender a companheira, com quem é casada há dois anos, a cantora admitiu que Brunna não soube lidar com o jogo, mas que mesmo assim sente orgulho e admiração pela trajetória da amada no programa.

"Bru, você não soube jogar o game do BBB, mas sabe muito do jogo da vida! Não faz intriga, não destratou ninguém e não passou por cima do seu coração e dos seus valores", escreveu Ludmilla. "É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porque você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos pra te agarrar de novo! Bem-vinda de volta, meu amor", finalizou a mensagem.



Para ilustrar a declaração feita em suas redes sociais, Ludmilla escolheu um vídeo em que ela e a esposa aparecem deitadas em uma lancha em alto mar. No vídeo, as duas trocam beijos e carinho em um momento íntimo de casal.



Os internautas comentaram e desejaram sorte à Brunna. "Aqui fora é outra história vida que segue. Todo sucesso do mundo pra ela", escreveu um seguidor. "Que pena não entregou o que a gente queria, mas é uma pessoa maravilhosa!", disse outro perfil.

Em um mês e cinco dias de BBB 22, Ludmilla não deixou de defender e elogiar a esposa. A cantora de "Numanice" sempre marcou presença, principalmente no Twitter, para interagir com fãs, telespectadores e até mesmo haters.



Ela chegou até a rebater comentários do próprio diretor do reality show, Boninho, e do humorista Paulo Vieira, que comanda o quadro Big Terapia, exibido semanalmente às quartas-feiras.



"É aqui que virou moda chamar a minha Bru de verdinha? Porque vocês sabem que eu acompanho o BBB quase que 24 horas e tô vendo pelo menos uns 5 lá que não entregam nada e vocês quietinhos", chegou a dizer Ludmilla. "Ela tem uma leitura muito precisa do jogo, nunca deixa de falar o que pensa, fala na cara de quem tiver que falar e ainda é uma grande gostosa", completou.