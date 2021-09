Claudia Raia diz que já fingiu desmaio em motel

A atriz Claudia Raia, 54, relembrou um episódio da sua juventude enquanto explicava seu fetiche por pés, em entrevista ao programa Rock a 3, da Rádio Kiss FM, contando que já precisou se esquivar de um rapaz após ver os pés dele.

"Já fingi desmaio no motel. Gosto de reparar os pés, mas marquei com o bofe na praia e ele não foi. Nos encontramos apenas à noite. Na hora que ele tirou o sapato no motel... Não tinha como, não dava", contou a artista.

"Fiz uma cena, falei que estava passando mal. Pedi para ele me levar para casa. Nunca mais saí com o bofe", continuou. Raia ainda afirmou que gosta de pés bem cuidados: "Tem que cuidar dos pés. Pé não tem plástica. Então, têm que ter cuidado", explicou.





"O Jarbas tem um pé muito bonito, cuidado", pontuou a atriz, citando seu marido, o ator e diretor Jarbas Homem de Mello, 51, com quem está há quase 10 anos. "A gente voa um ao lado do outro. Nossa vida é muita alegre e, quem sabe, vem um filho", completou ela sobre o casamento.

Ela também relembrou que já chegou a fazer um seguro para suas pernas, que na época valia US$ 1 milhão, o que equivaleria a R$ 5,4 milhões. "Em 1991, uma seguradora era patrocinadora do meu espetáculo e acabamos criando esse seguro das minhas pernas", relembrou.





"Foi um seguro de US$ 1 milhão das pernas. Por um ano. Mas ficou em um inconsciente coletivo. Hoje em dia, não vale mais nada", completou a artista.





Recentemente, a artista esteve na dublagem do filme "Luca" (Disney) ao lado de sua filha, Sophia Raia, e do ator Luis Miranda. Os três tiveram de mostrar fluência em italiano no teste de dublagem.





"Eu estava doida para contar essa novidade para vocês. Sim, eu agora sou dubladora da Disney/Pixar, está bom para vocês? Porque em filme para família a gente está também trabalhando em família", disse a atriz em suas redes sociais.





Na animação, Claudia Raia dá voz a Signora Mastroianni. Sophia é a Chiara e Luís vive o Tio Ugo. Ambientada em uma bela cidade litorânea da Riviera Italiana, a nova animação Disney e Pixar é a história de amadurecimento sobre um menino que vive um verão inesquecível repleto de gelato, massas e intermináveis passeios de scooter.