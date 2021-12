Beyoncé posa ao lado das filhas para promover nova coleção de roupas

A cantora Beyoncé, 40, fez uma rara aparição em família para promover uma nova coleção de roupas de sua marca Ivy Park em colaboração com a Adidas.



Em vídeo postado nas redes sociais da marca, celebridades e filhos de estrelas aparecem posando com os looks da coleção. Beyoncé aparece em várias cenas, uma delas com as filhas Blue Ivy, 9, e Rumi, 4. Paradas em um jardim, as três vestem conjuntos de estampa pied de poule preta e branca.

Rumi Carter, irmã gêmea de Sir, está no colo da mãe, enquanto a primogênita Blue Ivy Carter(que já se aproxima da altura da mãe) posa logo atrás, segurando uma bola de futebol. Também aparecem no vídeo Natalia Bryant, filha adolescente do falecido astro do basquete Kobe Bryant, e os filhos da atriz Reese Witherspoon, Ava e Deacon.



As roupas modeladas no vídeo pertencem à linha Halls of Ivy, que estará disponível para compra no site oficial da Adidas na próxima quinta-feira (9). Serão 89 peças de roupa, quatro sapatos e 11 acessórios.



Os filhos da diva norte-americana já apareceram em campanhas publicitárias de outros dois lançamentos da Ivy Park: Blue fez companhia à mãe em propaganda da coleção cápsula Icy Park em fevereiro, e os gêmeos Sir e Rumi posaram para a Ivy Park Rodeo, que incluía roupas infantis.

As três crianças são fruto do relacionamento de Beyoncé com o rapper e empresário Jay Z, que lhes deu o sobrenome "Carter". Os músicos estão casados desde 2008.