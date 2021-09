Andressa Urach divulga fim do casamento e internação em hospital psiquiátrico

Andressa Urach, 33, divulgou na tarde desta sexta -feira (24) que está se separando do marido, Thiago Lopes. Os dois se casaram em dezembro de 2020, e a modelo e organizadora do concurso Miss Bumbum está grávida do primeiro filho do casal, León.





Até o momento, Lopes não se pronunciou. Nas redes sociais, ambos continuam seguindo um ao outro, mas as fotos do casal seguem intactas apenas no Instagram dele, que ainda o aponta como casado com a artista.

Urach, que também é mãe de Arthur, 16, de um relacionamento anterior, revelou ainda que precisou de ajuda médica para lidar com os acontecimentos dos últimos dias. "A verdade é que eu fiquei internada oito dias no hospital psiquiátrico porque quase cometi suicídio e quase tirei meu neném", comentou.





Ela lembrou que tem borderline, transtorno de personalidade caracterizado por mudanças súbitas de humor. O quadro tem se agravado porque ela diz estar passando por dificuldades financeiras desde que deixou a Igreja Universal, onde pretendia ser pastora.





"Ainda não estou bem para falar o sobre tudo que aconteceu e está acontecendo na minha vida por causa do bordeline", disse. "Lidar com a raiva, para mim, é algo muito difícil e estou com muita raiva da Igreja Universal, me sinto roubada, usada e enganada."





"Já implorei para me devolverem meus R$ 2 milhões e eles ignoraram", continuou, referindo-se ao valor que diz ter doado à instituição. "Eles são muito, muito ricos e meu dinheiro está me fazendo muita falta."

Ela ainda responsabilizou diretamente o líder da igreja, o bispo Edir Macedo, e a filha dele, Cristiane Cardoso. "O senhor só está preocupado com dinheiro e sua filha Cristiane é igual ao senhor", escreveu.

"Se minha alma for para o inferno, a culpa é do senhor bispo macedo e principalmente da tua filha, Cristiane Cardoso", colocou. "Ela sabe o que fez comigo."





Na tarde deste sábado (25), Urach havia arquivado quase todo o conteúdo do Instagram. E deixou uma postagem com imagem preta.