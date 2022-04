Ana Maria Braga protesta com bolsa de botijão de gás, após colar de cenouras

Ana Maria Braga, 72, publicou nesta terça-feira (22) em seu Instagram uma foto em que aparece "vestindo" uma bolsa em formato de botijão de gás. "Bolsa de luxo", escreveu na legenda.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Continua depois da publicidade

As hashtags usadas pela apresentadora deixam claro que se trata de mais uma crítica aos novos preços dos produtos no Brasil. Uma delas, inclusive, diz: "O Brasil piorou".



Na semana passada, o preço médio do botijão chegou a R$ 150 e os revendedores passaram a parcelar o valor em até dez vezes no cartão de crédito, segundo Robson Carneiro dos Santos, presidente do Sergás (Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás).



O reajuste aplicado pela Petrobras no gás de cozinha foi de 16,1%, e pegou o setor de surpresa, segundo Santos. Além do gás de cozinha, a estatal também anunciou alta de 18,8% na gasolina e 24,9% no óleo diesel, o que provocou filas em postos de combustíveis de todo o país.

Continua depois da publicidade



Anteriormente, Ana Maria já havia apresentado o Mais você (Globo) com um colar de cenouras para protestar contra os preços abusivos do vegetal e de outros alimentos.