Adolescente desconvidada por Caio Castro diz estar sofrendo ataques na web

A influenciadora digital Mari Menezes, 16, contou que vem recebendo ataques de ódio na internet após ter sido desconvidada pelo ator Caio Castro, 32, a assistir a Porsche Cup, em um vídeo através de Stories no Instagram.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





"A minha intenção não era expor o Caio, nem ser cancelada e nem lidar com 'hater' por isso. Eu sou muito eu. Independentemente de ser cancelada ou não, sempre serei eu. Fazendo m. ou não, o que importa é que sou eu mesma", começou ela em seus Stories.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





"Aprendi muito com isso tudo. Vou tomar mais cuidado daqui para frente com esses artistas maiores. Vivendo e aprendendo", continuou. A adolescente diz ainda que não se decepcionou com o ator, já que entendeu o ponto dele.





"A internet cria muita coisa na cabeça das pessoas e entendi o julgamento que estavam fazendo com ele. Faz parte. Ele disse que nem foi ele quem me desconvidou. Mas só acho que ele poderia ter falado comigo pelo direct", afirma ela. "Eu mandei desculpas, mas ele não visualizou."





O convite, feito por meio do Instagram, acabou repercutindo negativamente por causa da pouca idade da influenciadora. O ex-namorado de Grazi Massafera, 39, acabou precisando voltar às redes sociais para se explicar.

Continua depois da publicidade





"É o seguinte: O que está acontecendo, internet?", questionou. "Eu estendi o convite da filha da diretora da Porsche Cup para a menina [Mari] porque ela se diz fã."





"Aí, a menina postou a foto falando que eu estava convidado ela para andar de carro", contou. "Gente, ela tem 14 anos [ela tem 16], mas beleza. A filha da diretora me ligou e disse que não gostou da atitude da Mari e falou para eu a desconvidar."





Castro ainda anunciou que, em vez da influenciadora, iria disponibilizar 100 convites para que seus seguidores assistam à corrida, dos quais um será sorteado para dar a tal volta de carro após o final da prova. A ação foi aprovada pela diretora da Porsche Cup, cuja filha era fã de Menezes.





No domingo (28), a influenciadora revelou nas redes sociais que havia sido convidada por Caio Castro para o evento. Ela expôs a conversa entre os dois.





Também disse que precisaria desmarcar uma viagem para aceitar o convite. Na sequência, ela fez uma enquete perguntando aos seguidores se deveria viajar ou cancelar os planos para "andar de carro" com Caio Castro.