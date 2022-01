Cearense Giuliano Eriston, do time Teló, vence The Voice Brasil

Giuliano Eriston levou a bandeira do Ceará ao topo dos palcos do The Voice Brasil 2021. Ele foi o vencedor da 10ª edição do programa, exibido pela TV Globo na quinta-feira (23).

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





E mais uma vez, no time dos técnicos, Michel Teló venceu a batalha, ainda que colocado como quinto técnico, que atuou no rescaldo dos eliminados, e formou o concorrente preferido na opinião do público.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Emocionado, Giuliano Eriston mal acreditou na vitória. "Eu mal consigo ficar em pé. Esse troféu é merecido para os cinco finalistas. É muita surpresa. Desde o começou, eu não sabia se o perfil da minha voz poderia se encaixar neste programa. Sou um instrumentista, eu uso a minha voz como instrumento".





Giuliano recebeu 33, 98% dos votos do público. Ao ser anunciado como vitorioso, foi aplaudido de pé pelo público e pelos cinco técnicos.





Na apresentação campeã, executou um trecho da canção A Rota do Indivíduo (Ferrugem), de Djavan, música que o classificou na noite de audição às cegas, pelo time de Lulu Santos.

Continua depois da publicidade





Nas batalhas, enfrentou outro finalista, Gustavo Boná, que venceu a disputa, mas Giuliano Eriston foi salvo pelo quinto técnico, Teló.





O técnico vencedor enalteceu o valor da simplicidade e do amor no trabalho, como foi a entrega do concorrente ao longo de toda a jornada.





A final do The Voice Brasil 2021 teve também homenagem a Tiago Leifert, que deixou a apresentação do programa após anunciar a saída da TV Globo, em setembro.





André Marques, que substituiu Leifert na condução do reality musical, falou sobre seu antecessor e o anunciou também como o grande vencedor da edição, antes de divulgar o nome do vitorioso.