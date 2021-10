Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta após passar por cateterismo

Carlos Alberto de Nóbrega, 85, recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (25). Ele foi submetido a um cateterismo na manhã da última quinta-feira (21) de caráter preventivo devido a uma arritmia cardíaca leve. Ele estava internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde terça-feira (19).

A informação foi confirmada pela mulher dele, Renata Domingues, nas redes sociais. "Alta do hospital graças a Deus", comemorou. Voltando para casa."

De acordo com a assessoria de imprensa do SBT, o comunicador passa bem e deve voltar a gravar já na quarta-feira (27). No canal, ele está à frente do humorístico A Praça É Nossa desde 1987.





Essa foi a segunda internação do humorista em 2021. Em março, o apresentador passou dez dias internado no mesmo hospital após receber diagnóstico de Covid-19.

Na época, Renata também ficou no hospital devido à doença. Ela teve alta alguns dias antes do marido.